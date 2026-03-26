Bronca en Alcorcón por el caso de corrupción revelado por OKDIARIO: la alcaldesa censura al PP y sus ediles se van

El Grupo Municipal Popular ha tenido que abandonar el Pleno de Alcorcón tras ser silenciado por la alcaldesa, Candelaria Testa (PSOE), cuando preguntaba por la presunta corrupción urbanística destapada por OKDIARIO, que salpica al asesor de su Gobierno, Jesús Gamonal.

La regidora cortó en todo momento la intervención del concejal del PP, Paco Torres, cuando pedía explicaciones por los WhatsApp a los que tuvo acceso este periódico, en los que Gamonal intentaba comprar parcelas de los vecinos situadas en suelo rústico de su municipio porque sabía que iban a ser recalificadas.

Esta situación se dio en la tarde del miércoles durante la comparecencia solicitada por el Grupo Municipal Popular a la Coordinadora General de Agenda Urbana, Desarrollo y Mantenimiento, Eulalia Moreno de Acevedo Yagüe -responsable del área de urbanismo- para hablar sobre la parálisis existente en una de las materias que más preocupan a los vecinos, como es la vivienda y los futuros desarrollos urbanísticos en Alcorcón.

Durante la misma, el portavoz del Partido Popular, Paco Torres, planteó preguntas directas en relación a la información recogida en OKDIARIO. Es decir, del presunto interés por parte de un asesor del gobierno en comprar una serie de terrenos rústicos susceptibles de esa futura recalificación urbanística.

«20 días después de hacerse pública esta información, la alcaldesa sigue sin ofrecer ningún tipo de explicación pública al respecto», lamenta el partido.

En el momento en el que el PP pidió dichas explicaciones, la alcaldesa decidió retirarle la palabra, algo que el partido ha calificado como «un intento evidente de tapar, acallar y evitar que se conozca la verdad.»

Ante esta situación, y como respuesta a lo que consideran una «grave vulneración de sus derechos, así como un nuevo ejemplo de autoritarismo, sectarismo y uso del rodillo político», la bancada del Partido Popular se vio obligada a abandonar el Pleno.

En palabras de Roberto Marín Vergara, portavoz del Grupo Municipal Popular: «Nos encontramos con la peor versión de la Candelaria Testa: silencio, rodillo y censura. Nos retiró la palabra y nos obligó a abandonar el Pleno ante tal autoritarismo. No se trata de política ni de defender a los protegidos de su Secretaría General, sino de transparencia y claridad con los vecinos».

Y añade: «el Gobierno no puede acallar a la oposición ni poner en riesgo la credibilidad de esta institución, que vuelve a estar en juego tras dos alcaldes ya condenados por gestión negligente.»

«Ahora nos encontramos ante este presunto nuevo caso de corrupción socialista -con un asesor municipal con amplia experiencia en situaciones polémicas y relacionado con antiguas tramas de corrupción- y no vamos a permitir que sea censurado por parte de Candelaria Testa. Lo ocurrido ayer es extremadamente grave, no solo por las informaciones, sino por la actitud de la señora Testa, que, lejos de aclarar los hechos, ha optado por taparlo a base de censura política», sentenciaba Marín Vergara.

El pasado 24 de marzo, los populares enviaron una carta a la regidora socialista preguntándole si tiene previsto adoptar medidas inmediatas y asumir las responsabilidades políticas que correspondan. También le preguntaron por qué no se ha procedido al cese preventivo del asesor señalado y qué actuaciones se están llevando a cabo para salvaguardar la credibilidad de la institución municipal ante unos hechos de tal relevancia. Una carta que, sin embargo, no ha tenido respuesta hasta la fecha.