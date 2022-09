La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado este miércoles su preocupación por la «deriva comunista» que está tomando el Gobierno de Pedro Sánchez, tras la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de poner un tope a los precios de alimentos básicos.

«El Gobierno está promoviendo la cartilla de racionamiento porque a los comunistas lo que les gusta es la imagen de la miseria y de las colas en lugar del incentivo, del empleo, de fomentar el consumo, la apertura, la luz, la ilusión y el estado de ánimo, que es vital para una economía», ha manifestado la presidenta madrileña durante su intervención en el Centro Público de Educación Especial Iker Casillas de Torrejón de Ardoz, con motivo del inicio del curso escolar.

Interrogada sobre qué le pareció el debate entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Sánchez de este martes en el Senado, Ayuso ha opinado que el Gobierno está «muy confundido» a la hora de afrontar la situación que está atravesando España.

«Está abordando la situación de manera absolutista, señalando los patrimonios de los ciudadanos como si fueran culpables, señalando a empresas, autónomos, medios de comunicación, jueces…», ha sentenciado.

Además, ha criticado que el socialista hace «propuestas falsas» y no está «a pie de calle» por lo que «no es consciente de lo que se está viviendo y carga contra todo».

En otro orden de cosas, Díaz Ayuso se ha abierto a estudiar el adelanto del inicio del próximo curso escolar al uno de septiembre, aunque ha matizado que es algo que se debe hacer «de manera meditada» y escuchando a la comunidad educativa y a las familias.

«Estos días también nos están preguntando acerca de la posibilidad de adelantar el inicio del curso al primer día de septiembre. Las familias necesitan colaboración teniendo en cuenta que las más afortunadas llegan a tener 20 días de vacaciones mientras los colegios están cerrados mucho más tiempo», ha esgrimido.

«Tenemos que escuchar a las familias y a la comunidad educativa y después tomar una decisión como gobierno. Además, para nosotros, la vida, la familia y la conciliación son vitales y que los jóvenes madrileños puedan decidirse a formar pronto una familia y hacerlo de la mejor manera con la mayor ayuda posible», ha agregado.

En ese sentido, ha indicado que no es partidaria de «tomar decisiones a vuela pluma según la circunstancia, según la época, sin consenso y sin estudiarlo bien». «Tomar decisiones tan importantes de manera precipitada no es consecuente y yo creo que no es bueno, no es beneficioso para nadie. Pero si es cierto que hay un debate acerca de la cantidad de días que los niños están de vacaciones y que en muchas ocasiones se convierte esto en un problema para las familias en comunidades como Madrid», ha explicado.