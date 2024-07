El Ayuntamiento socialista de Mejorada del Campo ha decidido subir los precios públicos del complejo Deportivo Municipal La Dehesa, en especial, los de la piscina cubierta para los que quieren dar clases de natación de cara al próximo curso. Así, por ejemplo, para los niños entre 3 y 5 años, un día de natación que antes costaba 11 euros, ahora costará 20 euros, es decir, un incremento del 82%. Mientras que 2 días entre semana para todas las edades ha pasado de 22 a 32 euros, es decir, un incremento del 45%. También han subido los precios de la piscina de verano. Mientras que la entrada infantil antes costaba 3 euros, ahora cuesta 50 céntimos más. Y las entradas para adultos han pasado de 6 a 7,50 euros.

La calidad de estos servicios no ha subido en proporción al precio, sino todo lo contrario. Según el PP, no paran de recibir denuncias vecinales sobre incidencias y cancelaciones en los servicios culturales y deportivos. Desde el viernes, la piscina de verano permanece cerrada debido a una bacteria detectada en un análisis del agua y de momento no se sabe cuando volverá a abrirse. Además, muchos vecinos del municipio se han quejado de que ni siquiera les han devuelto el dinero de ese día.

La concejalía de Deportes ha encargado a la empresa responsable del mantenimiento de la calidad del agua que realice inmediatamente un tratamiento del agua y posteriormente nuevos análisis. Cuando los resultados sean positivos, la piscina se abrirá nuevamente al público.

Deudas millonarias

Esta subida en los precios se debe a que el estado económico del Ayuntamiento de Mejorada del Campo cada vez es más precario debido a las deudas millonarias que acumula con proveedores que incluso están llevando al consistorio socialista a los tribunales por «mal pagador», tal y como denuncia el PP del municipio. Para sanear esta «lamentable» situación económica, el portavoz del Partido Popular en Mejorada, Daniel Hernanz, ha pedido el Gobierno municipal que reduzca el gasto superfluo pero, lejos de hacerlo, el Ayuntamiento ha optado por la opción de «meterle la mano en el bolsillo a los vecinos» ha insistido.

El Ayuntamiento, gobernando por el socialista Jorge Capa, acumula deudas superiores a 6 millones de euros. Incluso, en muchos contratos ha prescrito el pago obligado por ley, lo que conllevará el pago de intereses por parte de la Administración municipal. Y todo ello se agrava porque Mejorada cuenta además con unos presupuestos prorrogados desde 2022.

Según el portavoz del PP, «es algo anómalo porque el PSOE tiene 11 concejales, tienen mayoría absoluta y es anecdótico que no se hayan presentado unos nuevos presupuestos y sigamos con los prorrogados del 2022». «Sólo hacen modificaciones de partidas presupuestarias. Y esto se ve en el deterioro del municipio reflejado principalmente en el estado de los edificios municipales», ha recordado Hernanz, que al mismo tiempo, no ha dudado en mostrar su preocupación por el presupuesto de este año. Creen que tendrán que «buscar financiación externa porque ya vamos muy justos». Este es el tercer mandato del actual equipo de Gobierno, llevan 9 años en el poder, todos de la mano de Capa como alcalde, así que, «no pueden decir que esta situación viene de herencias anteriores», ha concluido el portavoz popular.

Por otro lado, Hernanz también ha puesto en conocimiento de OKDIARIO el precio de otros servicios públicos que el Ayuntamiento socialista ha decidido incrementar. Entre ellos, el teatro municipal, las excursiones públicas y el gimnasio de la Dehesa. Respecto a este último, el PP dice que las salas de musculación están saturadas y muchas veces con aforo completo, sumándole averías constantes. El portavoz ha solicitado al equipo de Gobierno que dé marcha atrás en esta «abusiva» subida de precios o que, en su defecto, mejore la calidad de los servicios acorde a este incremento monetario. «Esperemos no encontrarnos en poco tiempo una subida en la Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA), más conocida como la tasa de basuras».