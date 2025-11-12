Así es la universidad privada de Madrid a la qué irá la hija de Pedro Sánchez: precio, carreras y dónde está

La hija menor del presidente del Gobierno, de 18 años, ha sido matriculada en el centro privado ESIC University (en Pozuelo de Alarcón, Madrid) para cursar un doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Marketing en inglés. Pero ¿cómo es la universidad a la que irá la hija de Pedro Sánchez? Conozcamos ahora más sobre su coste, su oferta académica y su ubicación exacta.

ESIC University es una universidad privada y de inspiración católica gestionada por la congregación de los Padres Reparadores del Sagrado Corazón de Jesús. Es un centro que cuenta con más seis décadas de actividad formativa en España y América Latina. Inicialmente afiliada a otra universidad, desde 2021 funciona como universidad independiente en Madrid. Y es ahora la universidad a la que irá la hija de Pedro Sánchez y Begoña Gómez por lo que ha generado mucho interés, sobre el coste de esos estudios, pero además, cuáles son las carreras que se pueden estudiar en esta universidad al margen del que estudiará la joven. Y si quieres saber dónde se encuentra exactamente, toma nota porque te lo detallamos todo a continuación.

Cuánto cuesta estudiar en ESIC

Según la información que han dado medios como ABC o El Mundo, para el doble grado en ADE y Marketing en inglés en el que ha sido matriculada la hija del Presidente del Gobierno, la matrícula anual asciende a 12.900 euros por año durante al menos los cinco años oficiales que tiene duración. En cuanto a otros grados individuales que se imparten en la ESIC Madrid los precios son bastante parecidos, y suelen rondar en torno a los 12.700 euros para cuatro años.

Fuera de España o para programas de postgrado, los importes pueden variar: por ejemplo, para estudiantes internacionales en programas específicos de ESIC se citan cifras que oscilan entre los 16.900 y los 32.900 euros al año. Por otro lado, el portal Uniscopio, especializado en escuelas y universidades y toda la información referida a ellas, sitúa un precio en torno a los 10.000 euros por año para la media de los grados que se imparten.

Por otro lado, es importante que destaquemos que esas cifras se refieren tan sólo a la matrícula, dado que no nos podemos olvidar que existen otros gastos complementarios, tal y como pueden ser por ejemplo el alojamiento, los materiales, los transportes o la manutención.

Qué carreras se estudian en ESIC

ESIC University es una universidad que está especializa en marketing, gestión empresarial y tecnología. Entre su oferta académica tenemos por ejemplo el

Double Degree en ADE y Marketing en inglés, que se cursa en cinco años y está diseñado para formar profesionales con visión global en negocios y marketing. Además, ofrece grados como el Bachelor’s Degree en International Business con modalidades de 4 o 5 años: el programa de 4 años tiene precio estimado de 12.700 euros; la opción de 5 años con especialización puede alcanzar 13.900 euros.

Otra titulación es el Bachelor’s Degree en Business Administration and Management, que si bien está centrado en la gestión integral de empresas, combina teoría, práctica y competencias digitales y empresariales. En cuanto a la oferta de posgrado, la institución también cuenta con másteres y MBAs, algunos de los cuales están disponibles en inglés y tienen precios significativamente mayores a los que hemos mencionado.

Todos esos programas están reconocidos ante el marco universitario español y europeo, y ESIC señala tener una comunidad de más de 66.000 antiguos alumnos y más de 55 años de actividad formativa. La especialización temática de ESIC (empresa, marketing y digital) le permite centrarse en un ámbito concreto del mundo universitario, lo que puede ser valorado por los estudiantes que tenga interés en ese perfil profesional.

Dónde está ESIC: la universidad privada a la que irá la hija de Pedro Sánchez

El campus principal de la universidad en la que estudiará la hija de Pedro Sánchez está situado el camino de Valdenigriales, S/N del municipio de Pozuelo de Alarcón, en la provincia de Madrid.

La institución fue fundada en 1965 bajo la denominación Escuela Superior de Ingenieros Comerciales (ESIC) por la congregación de los Padres Reparadores del Sagrado Corazón de Jesús, y su trayectoria formativa abarca más de cinco décadas. En 2019 la Asamblea de Madrid aprobó la creación de ESIC University como institución universitaria independiente. Como mencionamos, en un principio estaba adscrita a la Rey Juan Carlos, que es una de las universidades privadas de mayor prestigio en España, pero ya desde el 2021 funciona como una universidad completamente independiente.

Las instalaciones de la ESIC University incluyen edificios docentes, zonas verdes, espacios deportivos y áreas destinadas a la práctica empresarial y la innovación. El centro está bien conectado con la capital a través de la M-40, la A-6 y varias líneas de autobuses interurbanos. Además, ESIC cuenta con otros campus en ciudades como Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Barcelona y Pamplona, lo que refuerza su presencia en distintos puntos de España, siendo de los centros privados para estudiantes de empresariales, marketing y tecnología mejor valoradas.