El alcalde socialista de Coslada sube la tasa de basuras a sus vecinos un año después de aprobarla

El Ayuntamiento de Coslada, gobernado por el PSOE, ha aprobado la ordenanza fiscal de la tasa de basuras para 2026 con una subida en gran parte del municipio de hasta un 8,4% en los componentes que calculan la factura. Los vecinos de los barrios de la zona 4, la más grande del municipio, serán quienes más vean afectados sus bolsillos por esta nueva medida.

La tasa, vigente desde 2025 en cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, obliga a todos los municipios de más de 5.000 habitantes a cubrir el 100% del coste real del servicio de basuras, sin poder financiarlo ya con cargo al presupuesto general.

En Coslada, ese coste —unos 5,7 millones de euros al año— se reparte entre los vecinos combinando tres parámetros: el número de personas empadronadas en la vivienda, sus metros cuadrados y su valor catastral, aplicados de forma distinta según la zona de recogida en la que se ubique cada inmueble. El municipio está dividido en cuatro rutas o zonas, cada una con un coeficiente propio en función de las toneladas de basura que genera.

Comparando la ordenanza aprobada en diciembre de 2024, vigente en 2025, con la revisión aprobada en diciembre de 2025 para 2026, la zona 4 es la única que empeora de forma clara: el importe por cada persona empadronada pasa de 35,29 a 38,25 euros al año (+8,4%), y el correspondiente a cada metro cuadrado sube de 0,3408 a 0,3645 euros (+7%). Solo el componente ligado al valor catastral baja en esta zona (−7,6%), pero no llega a compensar el resto de subidas.

Para una vivienda tipo de tres personas empadronadas, 90 metros cuadrados y 120.000 euros de valor catastral, esto se traduce en pasar de pagar 167,10 a 175,77 euros al año, unos 8,67 euros más. En el resto del municipio, el importe de las tasas de basuras se mantiene prácticamente idéntico al del año pasado, con alguna ligera bajada en pocos barrios de la ciudad.

El Ayuntamiento no ha explicado públicamente por qué los vecinos de la zona 4 tienen que pagar más este año por la recogida de residuos. En teoría, la tasa se distribuye en función del coste real del servicio en cada una de las cuatro rutas de recogida, por lo que la subida respondería a un mayor coste de gestión de residuos en esa zona concreta, aunque el Consistorio no ha detallado esas cifras en la ordenanza publicada, ni ha comunicado de forma explícita esta diferencia a los vecinos afectados.

El concejal de Economía, Fernando Romero, ya reconoció durante la aprobación inicial de la tasa que la mitad del coste del servicio no depende directamente del Ayuntamiento, sino de la factura que repercute la planta de tratamiento de residuos de Loeches, gestionada por la Comunidad de Madrid. En ella, el alcalde socialista Ángel Viveros ha reprochado en varias ocasiones no aportar los cerca de 40 millones de euros que comprometió para la Estrategia de Residuos autonómica.