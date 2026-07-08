¿Vacaciones en el extranjero? Las tarjetas que necesitas este verano

Con la llegada del verano, es normal que muchas personas comiencen a planificar sus escapadas al extranjero. Sin embargo, la manera en la que gestionar el dinero de forma inteligente fuera de nuestras fronteras siempre es objeto de duda. Ante eso, ABANCA se posiciona como una opción perfecta, que ofrece condiciones para facilitar el ahorro y la seguridad, sin importar el destino.

La libertad de viajar sin comisiones

El principal valor diferencial de las tarjetas de ABANCA radica en la transparencia de sus condiciones. Mientras que otras entidades digitales imponen restricciones basadas en el volumen de gasto, el día de la semana en el que se realice la operación o incluso límites de retirada, ABANCA simplifica el proceso.

La exención de comisiones que ofrecen sus tarjetas es independiente de la cantidad que se gaste o del momento en que se utilice el dinero. Esto evita las sorpresas desagradables de cargos inesperados por cambio de divisa en fin de semana, una práctica habitual en otros operadores del mercado.

Protección integral para el viajero

Viajar implica también exposición a imprevistos, por lo que contar con una red de seguridad es fundamental. Las tarjetas de ABANCA incluyen seguros gratuitos que aportan una tranquilidad extra en situaciones complejas.

El seguro de asistencia ofrece coberturas muy completas frente a problemas que pueden arruinar unas vacaciones. Incluyen:

Gestión ante retrasos en vuelos o servicios.

en vuelos o servicios. Protección frente a la pérdida o daños en el equipaje durante el trayecto.

durante el trayecto. Cobertura ante la pérdida de conexiones por retrasos en los desplazamientos previos.

por retrasos en los desplazamientos previos. Asistencia en caso de cancelación de servicios por huelgas inesperadas.

Además, los clientes disponen de un seguro de accidentes vinculado al transporte público, siempre que el billete correspondiente se haya abonado utilizando la tarjeta de la entidad como medio de pago.

¿Qué tarjeta se adapta mejor a ti?

Dependiendo del perfil del cliente, ABANCA ofrece opciones específicas optimizadas para el ahorro:

Tarjeta Tú NX: Es el referente para el segmento joven (12 a 34 años). Totalmente gratuita, no aplica comisión por cambio de divisa en compras y permite realizar hasta cinco retiradas de efectivo al mes en cualquier cajero del mundo, incluso en monedas distintas al euro.

Tarjeta Visa Tú: Pensada para los clientes que buscan un servicio superior. Aquellos que cumplen el nivel Premium del Programa Servicios ABANCA disfrutan de retiradas gratuitas ilimitadas a débito en cualquier cajero fuera de España dentro de la Zona Euro.

Tarjeta Visa Pay to Save (B100): No aplica comisión por cambio de divisa ningún día de la semana. Desde el pasado 1 de julio, los menores de 35 años cuentan con hasta cinco retiradas gratuitas a débito en cualquier cajero del mundo, replicando las condiciones de la tarjeta NX.

Tarjeta prepago: Es la solución ideal para quienes prefieren un control total del gasto. Permite ingresos de hasta 1.500 euros al mes y no aplica comisión por cambio de divisa, tanto en compras como en retiradas de efectivo.

Ventajas adicionales y recomendaciones

Más allá de las condiciones de divisa, los clientes de la entidad disponen de una ventaja exclusiva: pueden retirar efectivo a débito sin coste y de forma ilimitada en cualquier cajero de ABANCA Portugal.

Desde la entidad recuerdan que, aunque ABANCA ofrezca estas ventajas, algunas entidades propietarias de cajeros en el extranjero pueden aplicar su propia tasa de recargo. Por ello, el consejo para los usuarios es siempre revisar la pantalla del cajero antes de confirmar la operación para conocer si existe algún cargo adicional por parte del operador local.

Con estas herramientas y una planificación adecuada, las finanzas dejarán de ser una preocupación para convertirse en el soporte que permita disfrutar de unas vacaciones sin preocupaciones.