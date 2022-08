Papel de aluminio en el pelo: por qué está de moda y para qué sirve

Siempre hemos utilizado papel de aluminio en la cocina para conservar los alimentos gracias a su poder aislante. Pero, ¿has pensado alguna vez en ponértelo en el pelo ? Es posible que nunca hayas pensado en hacerlo pero lo cierto es que gracias a las redes sociales hemo descubierto que ponerse papel de aluminio en el pelo se ha convertido en uno de los «tips» de belleza virales del momento. Veamos entonces para qué sirve aplicar este tipo de papel sobre el cuero cabelludo y por qué está tan de moda.

La moda del papel de aluminio en el pelo

Quizá si te has hecho un tinte o mechas ya has tenido que lidiar con el papel de aluminio. De hecho, los peluqueros lo utilizan porque además de no dejar transpirar los olores del tinte, es capaz de conservar mejor el color, además de acelerar los procesos químicos. Pero quizás no sabías que puedes utilizar este objeto en casa de muchas otras formas para cuidar tu cabello. Hoy os hablaremos de uso con efectos sorprendentes.

Cómo lucir ‘pelazo’ gracias al papel de aluminio

Lo que debes hacer es combinar el papel de aluminio con una mezcla a base de productos naturales, en concreto un pomelo, un limón o una naranja y un plátano. En este punto, después de elegir el cítrico de tu preferencia, exprímelo y agrega al plátano que previamente tienes que haber aplastado. Luego agrega un poco de leche y licúa todo a la vez. En este punto habrás obtenido un compuesto con cuerpo para aplicar sobre el cabello húmedo, masajeándolo suavemente durante al menos 5 minutos.

Verás que esta mezcla natural liberará tu cuero cabelludo de la suciedad y el exceso de sebo, garantizando a tu cabello un efecto rejuvenecido. Después de dejar que la mezcla actúe durante el tiempo suficiente, envuelve tu cabello en papel de aluminio y déjalo actuar durante 30 minutos. De esta forma, el aluminio evitará la pérdida de calor y, además de abrir los poros de la piel, permitirá que los bulbos absorban los micronutrientes de los componentes de la mascarilla.

Cuando haya pasado la media hora, retira suavemente la lámina de tu cabello, con cuidado de no rasgarlo. En este punto, aplica champú y también acondicionador para suavizar y desenredar el cabello. Luego pasa el peine y seca tu cabello con un secador de pelo, evitando el aire demasiado caliente. Verás que una vez seco tu cabello aparecerá como si hubiera renacido.

Puedes hacer esta mezcla y aplicarla hasta dos veces por semana dado que parece ser la solución ideal para tratar el cabello en verano, especialmente estresado por el cloro, la sal y los agentes atmosféricos.