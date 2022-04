Cuidarse por fuera y por dentro de una forma ordenada ya no es sólo una moda pasajera de la sociedad, sino un modo de vida que muchas personas han adoptado para sentirse cada día mejor. De ahí que mucha gente haya optado por cuidar más qué comen, qué cosmética usan, qué deporte hacer para calmar la mente o qué práctica adoptar para darle un alivio al alma (al que a menudo dejamos de lado).

De hecho, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud se basa en un estado completo de bienestar donde la mente y el cuerpo son uno, y no miramos sólo si nuestro organismo tiene o no una enfermedad o patología concreta.

Cambiar de hábitos y cuidar el cuerpo-mente-alma con la ayuda de un guía

Poco a poco somos más conscientes de que debemos cambiar de hábitos de vida para poder estar mejor física y mentalmente, ya que ello conlleva la prevención de patologías y enfermedades del futuro graves. Eso sí, también es cierto que llevar a cabo ese cambio sustancial de nuestros hábitos requiere de un guía, de una mano que nos ayude a que el camino sea más sencillo, más llevadero y nos brinde los resultados deseados.

En acompañar y asesorar en esta senda completa del bienestar está especializada Ana Álvarez Santamaría, la fundadora de ‘Ana Me Love Me. Nutrición Holística’, un espacio ‘toxic free’ de autocuidado donde poder tomarte un té a solas contigo mismo, así como dedicarte ese tiempo que a veces te roban las prisas.

Encontrar la mejor versión de uno mismo

Álvarez Santamaría, además, esconde una historia propia, ya que no siempre se ha dedicado a ayudar a las personas a buscar un bienestar completo. Tal como ella misma cuenta, esta canaria (que siempre o casi siempre ha vivido en Madrid) se ha dedicado al mundo del marketing y de la banca durante décadas, algo que le gustaba, sin embargo, decidió cambiar de rumbo y redirigir su trayectoria profesional hacia el sector del bienestar holístico, para lo cual se formó como health coach en el Instituto de Nutrición Integrativa (IIN) de Nueva York.

«Entendí el poder que tienen los alimentos como medicina, un momento en el que se me abrió un mundo nuevo. Aprendí que la mente y las emociones, lo que sentimos y cómo lo sentimos influye en nuestra salud intestinal, en nuestro sistema inmune, ya que el intestino tiene más neuronas que el propio cerebro. Ha sido un camino apasionante», explica.

Fruto de aquella nueva etapa que comenzó en Torre Picasso de Madrid, donde están ubicadas las grandes multinacionales, nació ‘Ana Me Love Me. Nutrición Holística’. Un lugar donde resetear tu aparato digestivo, adoptar hábitos saludables, manejar los antojos o elevar tu energía y tu vitalidad gracias a las herramientas que va a darte Álvarez Santamaría para que encuentres la mejor versión de ti mismo.

La experta detalla, además, que todo lo que aconseja a sus clientes se lo ha aplicado con éxito a ella misma. «Gracias a profundizar en la nutrición holística he sabido gestionar mis emociones. He estado inmersa año tras año en un estrés crónico provocado por la intensa dedicación al trabajo, éste ha sido la pareja con la que desayunaba y cenaba, me lo llevaba a casa cada día. Me di cuenta de que esto, sumado a emociones negativas o el tabaco, estaba llevando a mi sistema inmune al límite y lo estaba machacando», comenta.

No obstante, y por fortuna, todo cambió cuando conoció el poder de la nutrición holística: «Todo mejoró al incorporar nuevos alimentos, cuando modifiqué aspectos de mi estilo de vida y fui incorporando estrategias y técnicas que me han ayudado a reconectar con mi espíritu y con mi alma. Y es la suma de todo esto lo que, sin duda, ha mejorado mi energía y mi salud global».

Y esto, precisamente, que ha protagonizado Álvarez Santamaría en su propio organismo es lo que podrás conseguir tú. «No doy dietas ni manuales, trabajo con las personas para que sean capaces de identificar aquellos factores que originan sus desbalances. Así es como consigo que las personas que vienen a verme se conviertan en su mejor versión», concluye.

Un espacio de mimo y cuidados con productos naturales

Este espacio de mimo y cuidado en el que puedes elegir, por ejemplo, cosas tan sencillas como la música que te apetece escuchar o tu sabor de té preferido. Por supuesto, todo ellos acompañado de un trabajo impecable, productos de alta gama y esmaltes que respetan tus uñas, veganos y cruelty free, así como exfoliantes y mascarillas naturales y orgánicas que evitan cualquier reacción o alergia.

Podrás darte masajes de pies con aceites esenciales, masake relajante de cabeza, aplicarte un lifting de pestañas, diseñar tus cejas o dejar

‘Ana Me Love Me. Nutrición Holística’ lleva apenas uno meses abierto, pero se trata de un espacio de referencia donde buscar el cuidado y el bienestar, y ha creado una cartera de clientes estupenda en el Barrio de Prosperidad, conocido ahora como ‘El Nuevo Soho’.

Si quieres ponerte en manos de Ana Álvarez Santamaría:

Ana Me Love Me. Nutrición Holística

C/ Marcenado, 16. 28002 Madrid.

Teléfono: 658 022 172