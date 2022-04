¿Estás pensando en comprar muebles de jardín para la temporada de verano? Antes de comenzar, debes hacerte algunas preguntas fundamentales que te guiarán en tu elección. Descubre a continuación las 3 cosas fundamentales en las que pensar antes de elegir tus muebles de jardín.

La elección de los muebles de jardín

La recreación al aire libre con familiares o amigos es un verdadero placer para un habitante de la ciudad. Para hacer que la terraza o el jardín sea cómodo y acogedor, los muebles de exterior son simplemente insustituibles. Pero antes de escoger los que nos gustan debemos tener en cuenta algunas cuestiones que ahora os explicamos.

Cuáles son tus necesidades para el jardín

Todos soñamos con tener la gama completa de hermosos muebles de exterior. Tumbonas de jardín , grandes mesas de exterior, bancos de exterior para invitados y mucho más.

Sin embargo, no tiene sentido invertir en una mesa grande con muebles de jardín para la cena si por la tarde eres más de una limonada y una merienda con tus amigos, un simple juego de muebles de jardín con una mesa de centro será suficiente.

Si por el contrario son habituales las barbacoas veraniegas con todos los vecinos, una mesa grande es imprescindible. Al contrario, puede que quieras tomar el sol pero, sin una piscina donde acomodarte, quizás una chimenea, un sofá o un banco de jardín sea suficiente para instalar un rincón de lectura, la sombra de una vela de sombra para resguardarte del sol.

Antes de comprar un juego de mesa y sillas de jardín y otros muebles de exterior, pregúntate cuáles son tus necesidades reales.

Piensa en el tamaño de tu terraza, balcón o jardín

Para comprar con éxito tus muebles de jardín, debes ser razonable y tener siempre presente el tamaño de tu terraza, balcón o jardín, así como el tipo de suelo .

Lugar : El lugar donde instales tus muebles de jardín determinará el tamaño de los muebles.

: El lugar donde instales tus muebles de jardín determinará el tamaño de los muebles. Tamaño . No vamos a elegir la misma mesa y sillas de jardín para una gran terraza que para un pequeño balcón . Uno requerirá asientos grandes y mesas redondas grandes, mientras que el otro necesitará muebles prácticos como sillas apilables o mesas colgadas de la balaustrada.

. No vamos a elegir la misma mesa y sillas de jardín para una gran terraza que para un pequeño balcón . Uno requerirá asientos grandes y mesas redondas grandes, mientras que el otro necesitará muebles prácticos como sillas apilables o mesas colgadas de la balaustrada. Espacio. No solo debemos tener en cuenta el tamaño de los asientos, sino también considerar lo que ya está allí, es decir, las jardineras , el armario y otros accesorios. La idea no es llenar de muebles tu espacio exterior, ¡sino que te sientas como en casa!.

Para no equivocarte, no dudes en tomar las medidas del jardín antes de comprar tus muebles de jardín.

Elige el mejor material para tus muebles de jardín

La cuestión del material es fundamental en la elección de los muebles de exterior. Los muebles de campo deben ser no solo funcionales, sino también prácticos, características que determinan la elección del material de construcción: no deben temer al agua, al sol y al frío.

Tenemos la tentación de ceder a las tendencias, pero es mejor pensar a largo plazo y optar por un material sólido, que resista el paso del tiempo y la intemperie. Si vives en el sur, evita los muebles de jardín de plástico de colores, que no sobrevivirán al verano soleado.

Piensa también en el tiempo que quieres dedicar al mantenimiento de tus muebles de jardín. La madera requiere más atención que el metal, que es más duradero y se puede encontrar en colores llamativos si tiene antojo de color.

El mantenimiento de un mueble de jardín de teca no será el mismo que el de un mueble de jardín de plástico, de igual forma elige materiales que no te cansen y que no se dañen mucho.

La resina tejida es bastante fuerte y le da un lado acogedor, perfecto para muebles de jardín.

En conclusión, sea cual sea su elección, siempre evalúa cuidadosamente el material más adecuado para su situación.