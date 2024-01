Los 3 alimentos básicos en la dieta de Victoria Beckham y el capricho al que no renuncia

Victoria Beckham es una de las celebridades más admiradas y criticadas por su aspecto físico. La ex Spice Girl y exitosa diseñadora ha tenido que lidiar con rumores sobre trastornos alimentarios y dietas extremas durante gran parte de su carrera. Sin embargo, a sus 49 años luce un físico igual al que tenía de joven. Su secreto parece estar en haber basado su dieta en alimentos siempre saludables y sin grandes excesos. En concreto tiene tres alimentos que nunca faltan en su dieta y también un capricho, que siempre se permite. ¿Quieres saber cuáles son? Te lo contamos a continuación.

Los 3 alimentos básicos en la dieta de Victoria Beckham

En una entrevista para el portal Net-A-Porter, la cantante ahora diseñadora ha explicado que lo básico que nunca falta en su dieta diaria es el pescado fresco. Además, existen otros dos grupos alimenticios que para ella resultan básicos. Por un lado las verduras (especialmente ensaladas) y por el otro lado las semillas y frutos secos (de estos resalta las nueces).

Todos estos alimentos le aportan proteínas, grasas saludables, fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, que contribuyen a mantener su piel, su cabello y su salud en general.

Tal y como señalan en Telva, el pescado es una fuente de proteínas de alto valor biológico, que favorecen la formación y el mantenimiento de la masa muscular. Además, el pescado azul contiene ácidos grasos omega-3, que tienen efectos antiinflamatorios, mejoran la salud cardiovascular y cerebral, y previenen el envejecimiento celular. Por su parte, las verduras y las ensaladas son ricas en fibra, que ayuda a regular el tránsito intestinal, a controlar el apetito y a prevenir el estreñimiento. También aportan vitaminas, minerales y fitoquímicos, que tienen propiedades antioxidantes y protectoras frente a diversas enfermedades. Los frutos secos y las semillas son una buena fuente de grasas insaturadas, que mejoran el perfil lipídico y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, contienen proteínas vegetales, fibra, minerales como el magnesio, el calcio o el selenio, y vitaminas del grupo B y E.

El alimento que evita Victoria Beckham

Como podemos ver, los alimentos elegidos por Beckham son del todo saludables y recomendados para una dieta sana, pero lo cierto es que hay otro que siempre recomiendan los médicos que ella en cambio evita a toda costa.

Se trata de la fruta, de la que Beckham confiesa que come muy poca ya que cada vez que la toma se siente «bastante llena e hinchada». Sin embargo, no podemos olvidar que la fruta tiene mucha agua, por lo que nos mantiene hidratados y evita además la retención de líquidos y además aporta fibra, que mejora el funcionamiento intestinal y la sensación de saciedad. La fruta también contiene vitaminas, especialmente la vitamina C, que refuerza el sistema inmunitario y la síntesis de colágeno, y minerales como el potasio, que regula la presión arterial y el equilibrio hídrico. Por último, la fruta es rica en antioxidantes, que combaten el estrés oxidativo y previenen el envejecimiento prematuro.

Es por ello que aunque a veces comer fruta sí que es cierto que nos pueda parecer que nos llena o que notamos que estamos hinchados, a la larga es algo que nos aporta muchos beneficios y precisamente, resulta ideal para mantener la línea. Lo recomendado es tomar entre 2 y 3 piezas de fruta al día, preferiblemente enteras y con piel, y variar el tipo de fruta para aprovechar sus diferentes beneficios. Por otro lado, es mejor evitar las frutas envasadas, los zumos industriales y los batidos, ya que tienen más azúcares añadidos y menos fibra que la fruta fresca.

El capricho al que nunca renuncia Victoria Beckham

Victoria Beckham deja claro en su entrevista que es una mujer que desde muy joven ha cuidado lo que come, pero también confiesa que tiene varios caprichos que toma de vez en cuando, priorizando el vino tinto, que toma de forma ocasional cuando sale a comer o a cenar con su marido, su familia o sus amigos.

Algo que no es para nada desaconsejable ya que el vino tinto, con moderación, puede tener algunos beneficios para la salud, dado que contiene polifenoles, que son unos compuestos antioxidantes que protegen las células del daño oxidativo y previenen enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y tumorales. Además, el vino tinto tiene un efecto vasodilatador, que mejora la circulación sanguínea y reduce la presión arterial. También puede ayudar a prevenir infecciones bacterianas y a mejorar la digestión.

Sin embargo hay que recalcar que el consumo de vino tinto debe ser moderado, ya que el alcohol tiene efectos negativos para la salud. El alcohol aporta calorías vacías, que favorecen el aumento de peso y la acumulación de grasa. Además, el alcohol puede alterar el funcionamiento del hígado, el cerebro y el sistema nervioso, y aumentar el riesgo de dependencia, accidentes y violencia. Por ello, la doctora Martínez nos recomienda limitar el consumo de vino tinto a una copa al día en el caso de los hombres y media copa al día en el caso de las mujeres, y siempre acompañado de una comida.

Victoria Beckham también apuesta por los complementos

Y por último, Beckham también recurre a los suplementos para mejorar su alimentación y su aspecto. La diseñadora toma péptidos de colágeno puro, que añade a su café o al agua, y también aceites de pescado, magnesio, vitamina C con zinc, y vitaminas para el pelo y las uñas.

Los suplementos pueden ser útiles en algunos casos, pero no sustituyen a una dieta equilibrada y variada. Pueden ayudar a cubrir las necesidades nutricionales de algunas personas que tienen déficits o carencias, como las embarazadas, las personas mayores, los deportistas o las personas con enfermedades crónicas. Sin embargo, los suplementos no son inocuos y pueden tener efectos secundarios o interacciones con otros medicamentos. Por ello antes de tomarlos debemos consultar con un profesional y seguir sus indicaciones sobre la dosis, la duración y la forma de administración.