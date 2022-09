Ramón Emilio Pérez-Maura es beneficiario de una Fundación en Liechtenstein que se acogió a la amnistía del ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El ex adjunto al director del diario Abc figura como uno de los nueve herederos, entre primos y hermanos, que recibirán en un futuro los más de 10 millones de euros que hasta hace un tiempo estaban depositados en los bancos HSBC y UBS. La familia conserva ese dinero desde hace varias generaciones, que legalizó con la plataforma fiscal que les facilitó a los grandes millonarios el ex ministro de Hacienda del PP.

El dinero familiar de los Pérez-Maura estaba gestionado a través de Fuentas Foundation, con sede en Vaduz, la capital de Liechtenstein. En la misma ciudad Juan Carlos I constituyó la Fundación Zagatka que era gestionada por su primo Álvaro de Orleans. El estatuto de la Fundación confería la gestión de los fondos al tío del periodista, Borja Pérez-Maura y Herrera, que fue quien legalizó el patrimonio oculto en Suiza acogiéndose a la amnistía fiscal. En esa época fue, así mismo, vicepresidente de la naviera familiar, entre 2011 y 2014.

Los nueve herederos son descendientes de los tres hermanos Pérez-Maura (Ramiro, Borja y Jaime), que recibirán las cantidades acordadas en el protocolo de la Fundación -al periodista le corresponde un 8%- cuando fallezcan los primeros beneficiarios.

Los Pérez-Maura forman parte del círculo más estrecho de amistades de Juan Carlos I, con quien han participado en actividades de deporte náutico. No es de extrañar que defiendan públicamente al Rey Emérito como hizo el ex adjunto a la dirección de Abc con su artículo Cambian las tornas.

Curiosamente, otro tío del periodista, el diplomático Ramiro Pérez-Maura fue embajador de España en Antigua y Barbuda, Bahamas, Santa Lucía, Barbados, Granada, San Vicente y Granadinas y Dominica, todos ellos considerados paraísos fiscales. También lo fue del Gran Ducado de Luxemburgo, de donde operan cientos de sociedades españolas para pagar menos impuestos en España. Su tía Berta de la Peña, esposa de Borja Pérez-Maura, también se vio obligada a legalizar los activos ocultos en el banco UBS que disfrutaba en la fundación de Liechtenstein.

La familia Pérez-Maura García-Botín figura en el ranking de las familias más poderosas de España. Ocupa el puesto 199 a escala nacional y el 5º en Cantabria, según un estudio publicado por el diario El Mundo sobre los “200 más ricos de España en 2002”.

Pero la familia se vio zarandeada cuando dos de los beneficiarios, Ángel y Álvaro Pérez-Maura, fueron detenidos por la policía en medio de las investigaciones sobre la trama Villarejo. Ángel está pendiente de otra causa en Guatemala por el pago de sobornos para obtener un contrato.

La Audiencia Nacional investiga el pago de comisiones de Pérez-Maura través de la filial guatemalteca de TCB, una sociedad de la que fue accionista mayoritaria la empresa familiar Pérez y Cía de la que el periodista es consejero, según los datos registrales consultados por OKDIARIO.