El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vigila desde hace años a los socios de La Liga, presidida por Javier Tebas, en Irán, la empresa Irancell. Por eso realizó un informe con fecha de 26 de junio de 2020 para investigar una transacción económica entre una empresa finlandesa y MTN Irancell, los firmantes de tres acuerdos con La Liga entre 2017 y 2020. Se trataba de investigar seis órdenes de exportaciones por parte de una empresa llamada Anite Finland, con destino final a MTN Irancell de componentes electrónicos por valor de algo más de 470.000 dólares. No son los únicos, ya que incluso la OTAN ha incluido a los socios de La Liga dentro de los análisis realizados dentro de sus cuadernos de Defence strategic communications. Tanto el Departamento del Tesoro como la OTAN concluyeron que hay nexo de unión entre el temido CGRI, los Guardianes de la Revolución Islámica, y la empresa Irancell.

El informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la transacción entre Anita Finland y MTN Irancell publicado en junio de 2020 asegura que ese acuerdo tenía como “potencial agravante un factor consistente en las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas 31 C.F.R., parte 501, apéndice A”. Fue refrendado por Andrea M. Gacki el 26 de junio de 2020, director de la OFAC (Office Foreign Assets Control), la Oficina de Control de Activos Extanjeros. OKDIARIO no ha podido confirmar si la empresa finlandesa fue sancionada finalmente o no. El último acuerdo firmado por La Liga con Irancell continuaba vigente en esta fecha de 2020.

Por su parte, el volumen 9, de otoño de 2020, de The oficial journal of the NATO Strategic Communications Centre of Excellence recoge en su página 105 que el CGRI “afirmó su papel en la economía de las comunicaciones a través de dos importantes desarrollos de infraestructura que involucran a MTN Irancell y TCI” y continúa explicando que “MTN Irancell fue lanzada en 2005, al comienzo de la presidencia de Ahmadinejad, como una compañía de telecomunicaciones proveedora de conexiones 2G y 3G y servicio de internet inalámbrico fijo. MTN Irancell tiene un proyecto conjunto entre el grupo sudafricano MTN Group y The Iran Electronic Development Company (IEDC). Una compañía subsidiaria del ministerio de Defensa iraní, IEDC mantiene estrechos lazos con los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI). Tras la oposición del CGRI a la participación extranjera en el sector estratégico de telecomunicación de Irán, IEDC negoció la propiedad del 51% de la empresa conjunta Irancell, asegurando que los militares tuvieran una participación mayoritaria en la recién formada infraestructura de telecomunicaciones”.

CGRI es una especie de ejército dentro de las fuerzas armadas regulares iraníes, está formado por 100.000 soldados y considerado una organización terrorista por los gobiernos de Estados Unidos, Arabia Saudí y Bahrein.

Según el Departamento del Tesoro de EEUU, el IEDC es una de las empresas que pertenecen a Bonyad Mostazafan o Fundación Mostazafan, el conglomerado económico iraní que depende del Estado y está presidido por los Guardianes de la Revolución Islámica. De hecho, en noviembre de 2020 Estados Unidos impuso una nueva ronda de sanciones a esta fundación que es “un inmenso conglomerado” de 160 empresas en sectores claves de Irán como economía, minería, finanzas, energía o construcción.

En un comunicado Steve Mnuchin, entonces secretario del Tesoro de EEUU con la administración Trump, dijo que “el líder supremo de Irán usa la Fundación Boyad Mostazafan para recompensar a sus aliados bajo el pretexto de la caridad. EEUU continuará persiguiendo a altos cargos y fuentes de generación de ingresos que facilitan la continua represión del régimen contra su pueblo”.

Es cierto que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no vigila acuerdos deportivos en concreto, siguiendo el decreto de embargo dictado por sus autoridades, pero sí todas las actividades de los temidos Guardianes de la Revolución Islámica, cuyos miembros ocupan cargos relevantes en todos los sectores estratégicos de la economía iraní, telecomunicaciones incluidas y por eso Irancell siempre ha estado bajo la lupa primero del Departamento de Estado norteamericano y luego del Departamento del Tesoro USA, además de los países miembros de la OTAN.

De hecho, Irán fue la primera selección que se clasificó para el Mundial de fútbol Rusia 2018, pero la marca Nike se negó a proveerles de botas de fútbol e incluso las camisetas de la marca Adidas tuvieron que comprárselas ellos a título individual. ¿La razón? Que el entonces presidente norteamericano Donald Trump endureció las sanciones a Irán porque se negó a rebajar su programa nuclear y ninguna empresa internacional quiso arriesgarse a recibir sanciones de Estados Unidos por vender ropa deportiva a los iraníes.