El testigo clave del caso Erial, el empresario Marcos Benavent que propició la apertura de una investigación secreta contra Eduardo Zaplana que mantuvo más de ocho meses en la cárcel, declaró ante la sección V de la Audiencia Provincial de Valencia que al ex presidente de la Generalitad valenciana le prepararon un montaje: “Con toda la documentación del sirio le armaron a Zaplana un traje”.

El sirio era el empresario Imad Al Naddaf Yaloud que entregó a Benavent un sobre con papeles que, según él, había encontrado en un domicilio donde había residido Zaplana. El hallazgo se había producido diez años antes y en la misma vivienda, que el ex presidente había abandona en 2002, por donde habían pasado otras dos familias diferentes sin que se percataran de su existencia, según Al Naddaf.

Para Marcos Benavent, también conocido como el yonqui del dinero, el registro que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaron en el despacho de su abogado Ramiro Blasco el 1 de junio de 2015 fue ilegal. En ese allanamiento los investigadores encontraron un sobre con los documentos que propiciaron la imputación de Zaplana y su ingreso en prisión tres años después. Al tribunal le confesó cuál era su intención:

“A mí sólo me quedaba acusar a todo el mundo. Acusar por acusar, de manera genérica a todo el mundo y ya veremos aquí lo que pasaba. Malintencionadamente he provocado mucho daño, pero es que no me quedaba otra. No tenía ya los papeles del registro del despacho, que habíamos armado para preparar la defensa y tampoco tenía las cintas que se habían filtrado. Además, ellos, los partidos políticos, ya habían sacado tajada de todo eso”.

Marcos Benavent compareció ante el tribunal de una pieza de la causa Taula y aportó su testimonio definitivo, una versión que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia se ha negado a incorporar en el sumario sobre la corrupción del Plan Eólico. La magistrado también se ha opuesto de manera taxativa a que el “yonqui del dinero” aporte su testimonio en el caso Erial que ella controla. Sólo se ha visto una vez, cara a cara, con el testigo que le facilitó la conocida como “hoja de ruta”, y la comparecencia sólo duró unos minutos. Su único fin era que se ratificara respecto al sobre encontrado en el despacho de su abogado y que previamente le entregó un sirio.

Benavent recordó al tribunal cómo transcurrió su primera declaración como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia con sus constantes vitales por los suelos: “He venido sin dormir, recuerdo cuando vine a declarar en el caso Zaplana, sin dormir, sin saber a dónde me llevaban y de qué forma presionado. Creo que he colaborado, no he hecho entrevistas de ningún tipo a los medios de comunicación, pero he hecho mucho daño a la gente. Por esa legítima defensa he hecho falsos testimonios contra muchísima gente de todo tipo”.

Benavent, a lo largo de su procedimiento mostró su disconformidad por cómo había gestionado la Fiscalía las pruebas que él había entregado: “Se filtran las grabaciones a los medios de comunicación para sacar rédito político, en elecciones en la que ganan los socialistas. Después me dejan sin defensa. Vengo para ponerme en mano de la justicia, pero sin prepararme. Me encuentro con situaciones de indefensión”.

Durante el juicio, el empresario valenciano insistió en que desconocía la documentación que se había llevado la Guardia Civil del despacho de su abogado: “Desconozco qué documentación se llevó la Guardia Civil y no puedo reconocer esa documentación porque no se la que se ha aportado”.

El lunes 19 la Sección V de la Audiencia Provincial de Valencia se reúne para estudiar el recurso de Zaplana y decidir si Marcos Benavent y otros testigos, como el uruguayo Fernando Belhot y el empresario sirio deben declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 8. Esos testimonios los viene reclamando la defensa de Zaplana desde que se produjo la detención del ex ministro del Gobierno de José María Aznar.