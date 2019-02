“Es una mujer que no se inventaría algo así, el dinero se lo daba todo en efectivo”

El detective de la grabación a la que ha tenido acceso OKDIARIO identifica sin ningún género de dudas al empresario Gilbert Montané Pons (presidente de la constructora Heracles y vicepresidente del grupo JOCS S.A.) como la persona que presuntamente pagó mordidas al jefe del Gobierno andorrano, Antoni Martí, para obtener la concesión del casino.

En la conversación se refiere a él como “Gilbert Pons Montané” (intercambia por error el orden de sus apellidos), pero especifica que se trata del propietario del grupo Heracles, una de las más importantes constructoras de Andorra, que hasta 2016 también operó en España.

El detective alude a su clienta (la ex pareja de Montané, Mercedes Viñals Ros) y explica lo siguiente: “Ya le he preguntado si él [el presidente Antoni Martí] había comido alguna vez en su casa, si había visto algo, pero dice que no, porque Gil [Gilbert] siempre quiere separar la familia y los negocios. Por eso no lleva nunca a nadie a casa”.

A continuación especifica que “el dinero se lo daba todo en efectivo. Tal como es él, no cree que haya hecho una transferencia”, dice en alusión a los presuntos pagos de Montané al jefe del Gobierno andorrano, Antoni Martí, para obtener la concesión del Casino de juego.

Una “mujer despechada”

“O en un cheque“, comenta su interlocutor. “Claro, si eres un poco inteligente lo haces así”, conviene el detective. Un poco más adelante, aclara que da total credibilidad al relato de los hechos que le ha hecho su clienta, Mercedes Viñals: “No creo que se lo invente, le tiene muchas ganas, pero es una mujer que no se inventaría algo así”.

Ya en un pasaje anterior, el detective había aclarado que su clienta es “una mujer despechada“: contrató sus servicios para obtener pruebas de la infidelidad que Gilbert Montané habría cometido con una mujer de nacionalidad brasileña, que reside en Valencia.

El Grupo Heracles tiene su sede en Escaldes-Engordany, precisamente la población en la que nació el jefe del Gobierno de Andorra, Antoni Martí. Nació de la fusión de tres constructoras andorranas: Montané (la empresa del constructor investigado por el detective), Cimandor y Cosesa.

En 2009, el Grupo Heracles aterrizó en el mercado español al comprar al empresario Ramón Blázquez la constructora Excover. En aquel momento, el Grupo Heracles tenía una plantilla de 250 empleados y facturaba 70 millones de euros anuales.

Liquidó sus filiales en España

Sin embargo, la crisis económica le pasó factura y en diciembre de 2016 decidió presentar concurso de acreedores y liquidar sus tres filiales que operaban en España: Heracles Internacional Venture SL, Excover SL y Bardera.

Desde entonces, el Grupo Heracles ha concentrado su actividad exclusivamente en Andorra. En julio de 2017, el concurso convocado por el Gobierno de Andorra para adjudicar el primer Casino del Principado le abrió nuevos horizontes. La constructora presidida por Gilbert Montané decidió sumarse a la candidatura JOCS S.A. (formada íntegramente por empresas andorranas), con la expectativa de edificar el Casino, sobre el proyecto diseñado por la firma Engitec.