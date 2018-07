Desaparece el contrato de 67.765€ que el nº 1 del PSM adjudicó a Espinar padre en Fuenlabrada

El expediente de contratación de 67.765 euros adjudicado por el actual presidente del PSOE madrileño PSM, Manuel Robles, al exdirigente socialista Ramón Espinar Gallego ha desaparecido del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

El padre del senador, diputado regional y secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar Merino, recibió en junio de 2010 una adjudicación para la “prestación del servicio de revisión, adaptación y actualización de las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos propios y de los precios públicos aplicables en el municipio de Fuenlabrada”. Robles ocupaba la alcaldía de la localidad desde octubre de 2002 y lo hizo hasta enero de 2018.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el Ayuntamiento de Fuenlabrada no localiza en el expediente de contratación que suscribió Manuel Robles con Ramón Espinar. Una búsqueda que se iniciaba tras la exclusiva publicada por este diario sobre este asunto.

El importe de la adjudicación fue de 57.428€ más 10.337,04€ de IVA, en total 67.765 euros y el objetivo comprendía la revisión, actualización y adaptación de impuestos y tasas municipales de la localidad como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Dicho contrato se formalizó a través de su despacho de abogados “Espinar Abogados SLP” del que es administrador único desde que fue constituido en el año 2008. Espinar Abogados S.L.P obtuvo 30 puntos en concepto de calidad técnica y 55 puntos en concepto de oferta económica, mientras que la otra oferta presentada por Raquel Mingo Garrido sólo consiguió 5 puntos en concepto de calidad técnica y 0 puntos en concepto de oferta económica. La tercera propuesta presentada no fue ni siquiera contemplada.

Según numerosas denuncias y reclamaciones presentadas ante el consistorio, muchas de las “revisiones fiscales” efectuadas por Espinar carecían de los pertinentes informes técnicos y tuvieron que ser reformuladas o subsanadas en fechas posteriores por la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada OTAF, que dirigía Emiliano Sanz.

Precisamente, Emiliano Sanz actualmente es el vocal-secretario del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Fuenlabrada TEAMF, encargado de fiscalizar el trabajo de Espinar que él mismo dio por bueno cuando era director de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento.

En declaraciones a OKDIARIO, el consistorio de Fuenlabrada mantiene que Emiliano Sanz es sólo vocal, pero no secretario del TEAMF, no obstante, así figura en numerosos documentos firmados por el propio Sanz. Respecto al trabajo de Espinar, el consistorio mantiene que la labor de Ramón Espinar por la que fue contratado sólo fue de “redacción” y no tuvo afectación en los “impuestos del Ayuntamiento, sólo en las tasas“, negando que afectara, por ejemplo al pago del Impuesto de Actividades Económicas IAE.

Pérdidas millonarias

Cabe destacar que el consistorio madrileño dejó de ingresar 2,2 millones entre 2016 y 2017 y otros 800.000 euros 2011 y 2012 hasta superar los 3 millones, sólo por el Impuesto de Actividades Económicas IAE tras el trabajo de Espinar. Éste no elaboró la categorización de las calles que tuvo que realizar a posteriori el entonces director de la Oficina Tributaria Emiliano Sanz.

Según un informe del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Fuenlabrada TEAMF, remitido en marzo de 2013 al entonces alcalde del municipio, Manuel Robles, sólo en los dos primeros años tras la revisión fiscal de Espinar (2011-2012) el consistorio madrileño registró una pérdida de ingresos de 800.000 euros con la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas IAE.

Además, los presupuestos del año 2016 recogen una previsión de una disminución del presupuesto por la liquidación del IAE de 1,1 millón de euros en dicho ejercicio. Esta pérdida de ingresos prevista se repetía en el 2017, por lo que la revisión fiscal de Espinar ha provocado unas pérdidas superiores a los 3 millones de euros sólo en 4 ejercicios documentados.

No obstante, los años 2013, 2014 y 2015 están sin computar por este concepto por lo que el daño económico provocado por la revisión fiscal por la que se pagaron 67.400 euros a Espinar es mucho mayor. A esto, habría que añadir las repercusiones negativas en la recaudación de otros impuestos modificados por el propio Espinar.