Corinna: “Juan Carlos me dio un préstamo para comprar mi dúplex suizo a través del testaferro Fasana”

La princesa Corinna relató como el Rey Juan Carlos le hizo un préstamo para adquirir un apartamento en Suiza a través del empresario Arturo Fasana.

El monarca emérito convivió entre 2009 y 2012 con Corinna en un refugio de 300 metros en el lujoso complejo Domaine Rochegrise, en plenos Alpes suizos. El inmueble estaba decorado con todo lujo de detalles. La vivienda fue vendida en 2013 y se llegó a alquilar por 7.000 euros al día.

La amiga del Rey asegura al comisario José Vilalrejo y a Juan Villalonga que ella compró la mitad y que la otra mitad la pagó con un préstamo que le hizo el monarca: “Exactamente. Me han hecho el préstamo”. Dicho préstamo fue devuelto posteriormente por la ex pareja de Juan Carlos.

Corinna explica además que el préstamo le llegó procedente de una sociedad cuyo administrador era el empresario Arturo Fasana, al que no duda en calificar de “hombre horrible” y “mal tipo”. El propio Villarejo asegura que trató a Fasana y que era “un traidor y un cobarde”.

El intermediario suizo Arturo Fasana, imputado en la causa Gürtel, montó para Francisco Correa y otros defraudadores españoles una vasta y compleja trama societaria a través de sociedades offshores de paraísos fiscales, para ocultar y blanquear los beneficios de la corrupción y la grandes fortunas de una treintena de millonarios españoles.

La villa suiza Villars-sur-Ollon donde se ubicaba el dúplex se encontraba sólo a 10 minutos en coche del colegio de élite donde estuvo interno el hijo pequeño de Corinna, Alexander, hasta que estalló el escándalo de Botsuana en la primavera del año 2012.

La vivienda fue comprada por Corinna y su madre porque la legislación suiza limitaba el número de metros que un ciudadano extranjero podía comprar. La planta de abajo, donde se encontraban dos dormitorios y dos baños, tuvo que ser escriturada a nombre de la madre de la propia Corinna. Además, en la chimenea del dúplex colgaban los cuernos de un gamo del Monte del Pardo que Juan Carlos hizo traer desde España.

Juan Villalonga. Un apartamento, ella puso la mitad y él otro le dio un préstamo.

Villarejo. ¿Y se lo has devuelto?

Corinna. Exactamente. Me han hecho el préstamo.

V. A lo mejor lo que puede pasar es que el préstamo venga de esa sociedad…Puede ser. ¿El apartamento de aquí?

C. No en Suiza. Me han hecho un préstamo.

V. Pero eso es una chorrada. ¿El préstamo fue una sociedad o fue un banco?

C. Una sociedad que (administraba) Arturo Fasana. Un hombre horrible, horrible.

V. Mal tipo

C. Mal tipo, mal tipo.

V. Traidor, cobarde. Yo lo traté.

C. Horrible.