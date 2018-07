Corinna: “El director del CNI amenazó mi vida y la de mis hijos… y el Rey Juan Carlos lo sabía”

A la princesa alemana Corinna no le entra por la cabeza que los servicios secretos españoles la hayan convertido en un objetivo a batir por haber mantenido una relación sentimental con el anterior Rey de España.

Tampoco da ningún sentido a la visita que recibió en Londres del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, con quien se entrevistó en una suite del hotel Connaught durante un sábado de junio de 2012 y que el general ha reconocido por razones de seguridad de Estado.

Sin embargo, la versión de ese encuentro difiere mucho según de donde provenga la explicación. La realidad es que, por primera ver, OKDIARIO tiene la oportunidad de plasmar cómo lo cuenta la princesa germana, que no revela una versión tan edulcorada como la que filtraron los servicios secretos a periodistas allegados.

A Corinna a lo largo de la cinta se le nota atenazada por la presión del CNI.

-Corinna. Lo que me sorprende es que un servicio muy profesional no entiendan que haciendo estas cosas, incluso, crean un peligro.

-Villarejo. Hacen un daño, efectivamente.

-C. Que no hay, que no hay. Si dejan a una persona tranquila, no pasa nada… Y de repente si están contando cosas que no son verdad, esa persona que tiene que defenderse tiene que dar una explicación… Tiene que defenderse. Y eso están haciendo. Mi amigo es el Rey pero el amigo que está haciendo. Falta de inteligencia o está jugando un juego para quedarse en esta posición. Eso es “phantôme ennemi” (Traducción del francés: “Enemigo fantasma”).

Corinna considera que todo ese acoso es “un juego estúpido y arriesgado”.

Y Villarejo, entonces enfrentado con el general Sanz Roldán, hace un comentario sobre su visita a Londres.

-Villarejo.- ¿Cómo se le ocurre al jefe del CNI venir en persona a amenazarte?

-C. Sí. Me ha amenazado la vida y la de mis hijos.

-V. Eso no se puede permitir. Un troll miserable.

– C. Eso lo sabía el Rey antes. Eso lo sabía el Rey antes. Lo mandan. No quieren saber lo que hacen…. Ha sido él el motor.

Villarejo hace otra intervención:

-V. El CNI no puede actuar criminalmente. No son policía judicial en España. Ellos necesitan que la Policía y la Guardia Civil hagan este trabajo. Por lo tanto, ahí voy a estar yo.. Si me dejan, porque has visto que mi campaña también era… Estoy defendiéndome razonablemente bien como habrás visto.

El comentario se producía dos años antes de que la Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ordenara su ingreso en prisión, donde permanece desde hace mas de ocho meses.