Corinna: “En el caso Urdangarin querían un Iñaki-Corinna en lugar de un Iñaki-Cristina”

Corinna también fue engullida por el caso Urdangarin. Diego Torres, el socio del yerno de Juan Carlos, la acusó de proponer una estructura societaria para tapar los fondos en el extranjero del esposo de la infanta Cristina. El juez instructor de la causa barajó la posibilidad de citarla a declarar pero, finalmente, desistió. Todo ese proceso desembocó en discusiones entre la pareja Juan Carlos y Corinna.

La ex del monarca reconoce a lo largo de la grabación que hubo un intento del círculo del anterior Rey para incriminarla. La realidad fue que la princesa propuso a Urdangarin, como delegada de los premios Laureus, que fuera él quien organizara el Valencia Summit 2004 con un salario de 200.000 euros más un plus de 50.000.

-Corinna. En este asunto me ha metido la propia Casa Real. Han dicho: “Mejor Iñaki y Corinna que Iñaki y Cristina. Esa ha sido la idea Yo tenía que defenderme públicamente porque en España estaba implicada en el caso y no he hecho nada, sólo buscar un trabajo para él. Pero marcaron una estrategia: “Han sido Iñaki y Corinna, en lugar de Iñaki y Cristina”.

-Villalonga. Fue Iñaki y el Rey.

-C Sí. El Rey sus abogados se han reunido 17 veces con los míos off the record para ver cómo ellos explican las cosas y yo tenía que rubricar. No lo han hecho. Punto final. Me he defendido. El juez me ha dejado fuera el lunes… No ha tenido ninguna consecuencia. Ellos no han quedado muy contentos. Le he dicho al Rey por qué has hecho esto y me ha contestado: “Blood is thicker…..” (En español: “Sigo el instinto de la sangre”). Han sido bastante duros conmigo”.

Y Corinna sigue con sus recriminaciones hacia el Rey:

-C. Una vez que ves esto -yo también soy madre de dos niños- que están dispuestos a sacrificarte para salvar a su hija entiendes que todo es muy peligroso… Yo en 2013 en mi cabeza cambié una cosa. Me doy cuenta de que “están dispuestos a lanzarme al fuego”. Usa el inglés para pronunciar la frase.