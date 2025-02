Zelenski: «Estoy dispuesto a dimitir a cambio de la paz o de la entrada de Ucrania en la OTAN»

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski ha anunciado este domingo durante una rueda de prensa en Kiev que está dispuesto a presentar su dimisión «inmediatamente» como presidente de Ucrania a cambio de la paz o de que se le conceda al país la membresía en la OTAN. «Si hay paz para Ucrania, si realmente necesitan que deje mi puesto, estoy dispuesto, puedo cambiarlo por la OTAN», ha destacado Zelenski.

En este sentido, Zelenski ha justificado sus palabras de una posible dimisión. A su juicio, está centrado en la seguridad de Ucrania ahora, no dentro de 20 años, y ha asegurado que no es su «sueño» seguir de presidente durante una década.

Estos comentarios de Zelenski sobre su dimisión se han producido después de que Donald Trump lo calificara de «dictador» por no celebrar elecciones, que están prohibidas según la ley marcial en Ucrania. Trump le ha advertido que si no actúa «rápido, no le va a quedar país». A través de su red social, ha destacado que su homólogo ucraniano es un «dictador sin elecciones», que «se niega a tener elecciones» y que «está muy abajo en las encuestas». El líder estadounidense también ha afirmado que está «negociando con éxito» el fin de la guerra en Ucrania con Rusia.

Durante la rueda de prensa en la que Zelenski ha abordado su posible dimisión, se le ha preguntado este domingo sobre las palabras de Trump: «No me he sentido ofendido» por el hecho de que Donald Trump lo calificara de «dictador».

«No diría que son un cumplido las palabras de Donald Trump», ha destacado el presidente ucraniano, y ha agregado: «No me sentí ofendido, pero siu fuese dictador, sí lo estaría. No lo soy. Soy el presidente legalmente elegido», ha destacado.

Esta semana, además, han aparecido informes de que Ucrania podría verse obligada a celebrar elecciones antes de que se firme cualquier acuerdo de paz final con Rusia. Trump aseguró que la citada demanda de elecciones presidenciales en Ucrania «vino de mí».

Rusia ha afirmado en repetidas ocasiones que la adhesión de Ucrania a la OTAN es una línea roja. El presidente Vladimir Putin no ha ocultado que el intento de Kiev de unirse a la alianza en 2008 fue parte de su justificación para invadir Ucrania.

Estados Unidos tampoco parece haber aceptado la idea. Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, reconoció a sus homólogos europeos en Bruselas la semana pasada que la membresía «no era realista». «Estados Unidos no cree que la membresía de Ucrania en la OTAN sea un resultado realista de un acuerdo negociado», explicó Hegseth. En cambio, posteriormente reconoció que «todo estaba sobre la mesa» cuando el presidente se siente a negociar con Zelenski y Putin.

Zelenski ha aprovechado parta negar que Ucrania deba dinero a Estados Unidos por la ayuda militar que ha proporcionado durante la guerra hasta ahora.

Esta rueda de prensa se ha producido en medio de tensiones entre los dos países por la firma de un acuerdo que entregaría 500.000 millones de dólares de recursos naturales de Ucrania y Estados Unidos a cambio de apoyo militar.

Zelenski ha destacado que un acuerdo no funcionaría si se le pidiera a Ucrania que devolviera el valor de la ayuda ya otorgada por Washington.

¿Por qué son tan importantes las tierras raras de Ucrania?

Shevchenko, en Donetsk, en el sudeste de Ucrania, es una ciudad rural destinada a caer en manos rusas. Debajo de su superficie están los depósitos de litio que contienen miles de millones de dólares en minerales críticos esenciales para los vehículos eléctricos, los teléfonos inteligentes y los sistemas energéticos modernos.

Las tropas rusas están a sólo kilómetros de distancia, después de haber capturado recientemente la ciudad de Velyka Novosilka. Vladimir Putin quiere mantener estas vastas reservas. En Washington, Donald Trump ha pedido «tierras raras» a cambio de ayuda militar.

Washington ha propuesto a Kiev un acuerdo muy amplio, que Zelenski rechazó.