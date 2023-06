Los mercenarios del Grupo Wagner se han rebelado contra el Gobierno de Vladimir Putin en Rusia. Su líder, llamado Yevgeni Prigozhin, ha acusado al Ministerio de Defensa de haber atacado sus posiciones y de matar a 2.000 de sus hombres en Ucrania. Es por esto que ha comenzado a ocupar regiones rusas y amenaza con llegar hasta Moscú.

De hecho, los Wagner ya controlan militarmente dos regiones rusas colindantes con la frontera ucraniana, Rostov y Voronezh. Prigozhin ha jurado destruir a todo el que se interponga en su camino. Los combatientes mercenarios estarían ahora mismo en la ciudad de Voronezh, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú. Medio rusos informan de que los mercenarios del Grupo Wagner se encuentran también en las afueras de las ciudades de Krasnodar (al sur de Rostov) y Volvogrado (al norte de Rostov).

48 horas «cruciales» para Rusia

El asesor de la Presidencia ucraniana Mijailo Podoliak considera que las próximas 48 horas decidirán el futuro de Rusia si fructifica o no la maniobra contra el Ministerio de Defensa ruso lanzada por el líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeni Prigozhin, cuyas fuerzas han tomado el cuartel general de Rostov y se dirigen a Moscú.

«Las próximas 48 horas definirán el nuevo estatus de Rusia. O degenera en una completa guerra civil, o abre una transición negociada de poder, o supone un episodio antes de la siguiente fase de la caída de Vladimir Putin», ha hecho saber en su cuenta de Twitter.

La UE «sigue de cerca la situación»

La Unión Europea «sigue de cerca la situación en Rusia» y está «en contacto con los dirigentes europeos y los socios el G7», ha explicado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, después de que el jefe del grupo paramilitar Wagner se rebelara contra el ejército ruso.

«Se trata claramente de un problema interno de Rusia. Nuestro apoyo a Ucrania y a [su presidente] Volodimir Zelenski es inquebrantable», tuiteó el responsable europeo.

Voronezh adopta de medidas de combate

El gobernador de la región rusa de Voronezh ha anunciado la adopción de «medidas de combate» ante el avance de las fuerzas de Wagner hacia Moscú desde Rostov.

«Como parte de la operación antiterrorista que se está llevando a cabo en el territorio de la región de Voronezh, las fuerzas de la Federación Rusa están llevando a cabo las medidas necesarias, tanto operativas como de combate», ha hecho saber Alexander Gusev en su cuenta de Telegram.

Zelenski celebra la rebelión de Wagner

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reaccionado a la toma de la ciudad de Rostov por parte del grupo de mercenarios Wagner como un ejemplo de autodestrucción por parte de Rusia derivado de su decisión de lanzar su invasión en territorio ucraniano.

«Todo aquél que elige el camino del mal se destruye a sí mismo. Hace mucho tiempo que Rusia viene utilizando la propaganda para enmascarar la debilidad y la estupidez de su Gobierno», ha declarado antes de hacer referencia al discurso este sábado pronunciado por el presidente ruso, Vladimir Putin, en el que el mandatario ruso ha recordado los fantasmas de la guerra de 1917 para repudiar el avance de Wagner.

Prigozhin responde a Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está «muy equivocado» al acusar de «traición» los combatientes de Wagner, ha asegurado el jefe de ese grupo paramilitar, Yevgueni Prigozhin, quien aseguró que sus hombres no se rendirán.

«Sobre la ‘traición a la Patria’, el presidente está muy equivocado. Somos patriotas», dijo Prigozhin en una grabación de audio. «Nadie planea rendirse a petición del presidente, de los servicios de seguridad o de nadie», añadió. Es la primera vez que el jefe de Wagner, quien se rebeló contra el mando militar ruso, ataca directamente al Kremlin.

Putin denuncia la «traición»

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha denunciado este sábado un acto de «traición» tras la entrada del líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeni Prigozhin, en la ciudad rusa de Rostov, sede del mando sur del Ejército ruso, que el mandatario ha descrito como un acto de rebeldía y una «puñalada por la espalda» a las tropas y al pueblo de Rusia.

En su primera comparecencia tras el comienzo de los incidentes esta pasada noche, Putin no ha identificado por nombre a Prigozhin y ha querido distinguir a las fuerzas de Wagner, al pedir a «quienes han sido empujados a la provocación de esta rebelión militar» que depongan las armas en lo que ha denunciado en último término como un «motín interno» y, sobre todo, como una «puñalada» para las tropas rusas y para el pueblo.

Prigozhin tiene «bajo control Rostov»

El líder de Wagner, Yevgeni Prigozhin, ha asegurado en un vídeo grabado en la Sede del Distrito Sur de Rostov que tienen «bajo control las instalaciones militares de Rostov».

En el mismo vídeo ha explicado que las acciones llevadas a cabo en las últimas horas no impiden la continuación de la guerra de Ucrania. «No hay problemas, no se ha despedido a un solo oficial. Por lo tanto, cuando te dicen que Wagner interfirió con el trabajo y, por lo tanto, algo se cayó al frente, no es por eso que se cayó al frente», ha dicho.

Causa penal contra el líder de Wagner

El Servicio Federal de Rusia abría inmediatamente después una causa penal contra el líder de Wagner, Yevgeni Prigozhin, por incitar a la rebelión armada después de que acusara al Ministerio de Defensa ruso de atacar campos de entrenamiento del grupo paramilitar.

«Las acusaciones difundidas en nombre de Yevgeny Prigozhin no tienen fundamento. En relación con estas declaraciones, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha abierto un caso penal por el hecho de llamar a una rebelión armada», informaba el Comité Nacional Antiterrorista.

El inicio del conflicto

Todo comenzó este viernes por la noche. Un canal de Telegram de la organización de mercenarios ha denunciado que se había lanzado «un ataque con misiles contra campos de entrenamiento de Wagner» y que había dejado «muchas víctimas». «El golpe ha sido asestado (…) por militares del Ministerio de Defensa ruso», destacaba el mensaje.

Inmediatamente el Ministerio de Defensa de Rusia aseguraba que las informaciones vertidas no son ciertas. «Todos los mensajes y vídeos difundidos en las redes sociales en nombre de Yevgeni Prigozhin (líder de la organización) sobre el supuesto ataque del Ministerio de Defensa ruso en campamentos de Wagner no corresponden a la realidad y son una provocación informativa», informaba la cartera militar rusa.