La UE se planta y da un golpe en la mesa: ahora quiere bajar el IVA e imponer teletrabajo para reducir el consumo de energía en Europa

La Unión Europea está trabajando en un plan para reducir el consumo de la energía ante el aumento indiscriminado del precio de los productos energéticos a raíz del conflicto de Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz. La Comisión Europea trabaja en un documento al que han accedido varios medios y tiene algunos puntos clave como la apuesta que deben hacer las empresas por el teletrabajo de sus empleados, la reducción del IVA y bajar el precio del transporte. Consulta en este artículo todo lo que tienes que saber sobre el plan que preparan desde la UE con el teletrabajo por la guerra de Irán.

La guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo a nivel mundial, ha disparado el precio de combustibles y energía en todo el mundo y especialmente en Europa. Eurostat publicó el pasado jueves que la inflación en la Eurozona subió siete décimas en marzo hasta el 2,6% debido a la subida del 5,1% interanual de los precios energéticos. Esto ha supuesto un sobrecoste de 22.000 euros por la importación de materias primas.

En España incluso la subida ha sido mayor. El INE anunció hace unos días que el IPC subió un 3,3% anual (un punto más que en febrero) y esto se debe al aumento de un 6,8% del coste de los productos energéticos con respecto al mes de marzo. En total, en la tasa interanual se ha incrementado en un 7,5% el coste de los productos energéticos como la gasolina, gasóleo, gas, hidrocarburos licuados como el butano y algo importante: los combustibles para uso doméstico y la electricidad.

La decisión de la UE con el IVA y el teletrabajo

Ante esta tesitura, desde la Unión Europea ya planean tomar medidas y una tiene que ver con los tipos de interés del Banco Central Europeo. El 19 de marzo, el BCE no hizo cambios y mantuvo el 2% y el pasado lunes Christine Lagarde aseguró que necesitan más información antes de pasar a la acción. Mientras tanto, desde Bruselas preparan un plan de choque para reducir el consumo de la energía en la Unión Europea, con algunos cambios como puede ser la apuesta por el teletrabajo.

Bloomberg y el Financial Times han tenido acceso al borrador de este plan de la Comisión Europea que tiene como objetivo reducir el consumo ante el aumento del precio de la energía y combustibles por la guerra de Irán. Las propuestas que llegan desde Bruselas pasan por fomentar el teletrabajo un día a la semana, bajar el IVA de los paneles solares y entregar subvenciones a los países para que abaraten el transporte. También se trabaja en una especie de «arrendamiento social», para que los ciudadanos de los estados miembros tengan más fácil el acceso a equipos energéticos y vehículos eléctricos.

El plan de la Comisión Europea también pasa por abaratar el precio de la electricidad, pero para ello necesitan cambiar la legislación europea y cambiar directivas para garantizar que los impuestos sobre la energía se mantengan por debajo de los combustibles fósiles. Esto se antoja algo más complicado, ya que para ello se tendrá que contar con la aprobación de todos los estados que forman parte de la Unión Europea.

Aunque esta iniciativa no llegue a buen puerto, lo que ha quedado claro, según informan estos medios, es que desde Bruselas ya tienen un plan para reducir la energía ante la amenaza que supone para los bolsillos de los europeos esta guerra de Irán… que puede ir para largo.