Trump revela la construcción de un «gran complejo militar» bajo el nuevo salón de baile de la Casa Blanca

El presidente de EEUU Donald Trump reveló el pasado domingo en el Air Force One la construcción de un «gran complejo militar» debajo del nuevo salón de baile de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró a los periodistas que viajan con él el domingo que «el salón de baile se convierte esencialmente en una cubierta para lo que se está construyendo debajo»: el complejo militar.

El Ala Este fue demolida en octubre para dar paso al salón de baile presidencial de 400 millones de dólares, lo que provocó críticas de muchos demócratas y defensores del patrimonio.

Hace meses el presidente de Estados Unidos ordenó la reconstrucción y ampliación del búnker secreto del Ala Este de la Casa Blanca. En 1941, al entonces presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt se le pidió construir un refugio antibombas en la Casa Blanca tras el ataque a Pearl Harbor.

Un refugio «como una tumba»

La construcción de Roosevelt se concibió inicialmente como un refugio antibombas. Posteriormente, las instalaciones subterráneas bajo el Ala Este evolucionaron con el tiempo para cumplir múltiples funciones.

Quienes entraban por el Ala Este descendían varios niveles y luego atravesaban una enorme puerta blindada tipo bóveda para acceder a un búnker independiente con techos bajos que incluía camas, alimentos no perecederos, agua y otros suministros, además de comunicaciones seguras con el exterior, según una fuente que estuvo dentro del espacio y que no estaba autorizada a hablar públicamente.

La construcción de Roosevelt se concibió inicialmente como un refugio antibombas. En cambio, las instalaciones subterráneas bajo el Ala Este evolucionaron con el tiempo para cumplir múltiples funciones.

Los funcionarios que entraban por el Ala Este de la Casa Blanca descendían varios niveles y luego atravesaban una enorme puerta blindada tipo bóveda para acceder a un búnker independiente con techos bajos que incluía camas, alimentos no perecederos, agua y otros suministros, además de comunicaciones seguras con el exterior, según una fuente que estuvo dentro del espacio y que no estaba autorizada a hablar públicamente.

El espacio subterráneo también albergaba el PEOC (Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia), un centro de mando y control centralizado para el presidente y su personal, fortificado para resistir una posible explosión nuclear u otro ataque importante.