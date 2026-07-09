Trump se hace un lío: confunde a Japón con Irán y lo tilda de «república islámica»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confundido este miércoles a Japón con Irán y la ha llamado «república islámica» mientras hablaba sobre el conflicto con Irán y la situación en Oriente Medio. «111 misiles fueron disparados por la república islámica de Japón», asegura el magnate.

Lejos de corregir su error, Trump ha seguido respondiendo preguntas sobre el conflicto con Irán y aseguró que los iraníes son «gente enferma», que no quiere tratar con ellos y que las conversaciones están cortadas, no sin antes subrayar que los negociadores de Irán son «escoria, gente viciosa y violenta», por lo que seguir negociando con ellos era una pérdida de tiempo.

En este contexto, el dirigente estadounidense ha cumplido su amenaza y ha atacado de nuevo a Irán: «Les voy a dar una pequeña advertencia: vamos a golpearlos fuerte esta noche», decía este miércoles desde la cumbre que se celebra en Ankara. El Ejército de Estados Unidos ha lanzado nuevos ataques contra objetivos de Irán, en plena escalada de las tensiones en el estrecho de Ormuz.

«Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Mando Central de EEUU han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para degradar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Los Estados Unidos están exigiendo responsabilidad a Irán por la agresión injustificada reciente contra el transporte comercial y las tripulaciones civiles que navegan libremente por una vía fluvial internacional vital», informa el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) en redes sociales.

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

De ese modo, encuadran las acciones en «las recientes agresiones injustificadas contra buques mercantes y sus tripulaciones civiles» por parte de Irán, en plena disputa por la gestión del paso de Ormuz, incidiendo en que estas embarcaciones «navegaban libremente por esta vía marítima internacional de importancia estratégica».

Trump dice que España se ha «redimido»

Tras tildar a España de ser un socio «terrible» en la OTAN, Trump ha mencionado este jueves que España se ha «redimido por completo» tras haber accedido a una solicitud de «numerosos pagos» a la OTAN.

Trump ha explicado que «España se ha mostrado muy generosa» al «atender una solicitud de numerosos pagos» que, ha señalado, de no haberlo hecho, «ni siquiera» hubiera «hablado con ellos». «Se portaron muy mal, en mi opinión. Pero hoy ha habido una gran unidad en esa sala, la sala de la OTAN. La verdad es que ha sido bastante impresionante. Ha habido algo muy positivo en ello», ha agregado al respecto.