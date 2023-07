Tiroteo en Baltimore: al menos 2 muertos y decenas de heridos

La policía de la ciudad de Baltimore ha comunicado que se ha producido un tiroteo con múltiples víctimas en la zona sur de la ciudad. Las primeras informaciones hablan de al menos 2 muertos y 29 heridos, 3 de ellos críticos. La policía busca al sospechoso que se dio a la fuga.

El tiroteo se ha producido cerca de Brooklyn Homes, en el sur de Baltimore, esta madrugada. Según informa la cadena Fox News, un oficial de policía ha dicho que se ha trasladado a al menos a 10 personas al hospital. Otras 19, heridas, han acudido por su propio pie a los centros hospitalarios.

🚨BROOKLYN MASS SHOOTING:

The officer at the media staging area has confirmed to me 19 victims have taken themselves to area hospitals,

10 we transported by BPD.

So far, 29 victims in total.

— Rebecca Pryor (@RebeccaPryorTV) July 2, 2023