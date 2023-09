Terremoto en Marruecos El sobrecogedor testimonio de un joven tras el terremoto en Marruecos: «Es un caos, la gente está asustada»

"Todo se movió muy fuerte. Se siente feo. Los edificios aquí no están preparados para esto y tienen grietas" Así se derrumba un edificio en Marrakech como un castillo de naipes por el terremoto en Marruecos

Cristian Farías es geofísico y por un viaje para acudir a un congreso se encuentra en Marrakech donde le ha sorprendido el terremoto de magnitud 6,8 que ha asolado Marruecos. En una serie de vídeos cuenta en primera persona cómo ha vivido esta tragedia que ha dejado ya más de 800 muertos. «Estoy en Marrakech y hay un poco de locura. La gente está bastante asustada. Hubo un seísmo bastante fuerte y daños en los edificios. La gente lo pasó mal», relata a los pocos minutos del suceso.

Farías es experto en seísmos. Ha escrito varios libros al respecto, como uno titulado Volcanes y terremotos. Procede de Chile y subraya que en ese país los edificios están más preparados. «Un terremoto de 6,8 se siente más fuerte que en Chile porque aquí las casas no están diseñadas para resistir. La cosa sigue siendo un caos. La gente sigue asustada. El seísmo parece que fue superficial y no creemos que venga otro seísmo más fuerte. Por suerte estamos todos OK. La luz no se cortó e Internet sigue funcionando. Todo se movió muy fuerte. La cosa es que se siente feo. Los edificios tienen grietas», narra y muestra con voz un tanto temblorosa.

«Las casas más antiguas lo están pasando mal. Los pueblos más pequeños están sufriendo y nos enteraremos en las próximas horas de más fallecidos, como suele pasar en estos casos. Hay más caos de lo normal en esta ciudad. Hay gente muy asustada. Hay gente que ha salido de los hoteles en batas y con su maleta. Hay turistas muy asustados. Les llegó por sorpresa y no están acostumbrados», expone apesadumbrado.

Horas más tarde, con un poco más de calma, explica: «Ya salió aquí el Sol. Estábamos en una conferencia y la cosa es que el país no está bien. Estamos a la espera de que nos digan qué hacer. Hay más de 800 muertos. Estábamos en la zona más moderna de la capital y ahí no nos pasó nada más allá de lo terrorífico que es al ser una zona no preparada. Se ven grietas feas en las fachadas, aunque no parecen estructurales. Es uno de los terremotos más grandes de la historia de Marruecos, por lo que he visto». «Hay pueblos del interior que lo están pasando bastante mal. La parte moderna está bien, pero la parte más vieja de la ciudad lo está pasando mal», insiste.

Por otra parte, otros testigos del suceso muestran como la luz del día ha dejado ver otros graves destrozos. Se han derrumbado minaretes de gran valor histórico y artístico. Por otra parte, los marroquíes están respondiendo haciendo largas colas para donar sangre.

Por su lado, el Gobierno de España, en palabras del ministro de Asuntos Exteriores, asegura que por ahora no hay constancia de fallecidos españoles en el terremoto de Marruecos. No obstante, la embajada española en el país avisa que tras el suceso acaecido «se recuerda a los españoles que, en caso de necesidad, pueden dirigirse a los teléfonos de emergencia consultar».