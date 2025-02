El alemán Scholz dice que es el «momento erróneo» para debatir sobre el envío de tropas a Ucrania

Olaf Scholz, canciller de Alemania, ha afirmado este lunes que es el «momento erróneo» para debatir sobre el envío de tropas de paz a Ucrania. El líder socialdemócrata, sin embargo, abogó por mantener el apoyo militar a Kiev, financiándolo con créditos si fuera necesario, según ha dicho tras la reunión de urgencia organizada por Emmanuel Macron, presidente de Francia, en París, para discutir sobre el futuro de Ucrania ante un posible acuerdo de paz alcanzado entre Rusia y Estados Unidos. «Estos debates me sorprenden. Se está hablando a espaldas de los ucranianos sobre los resultados de unas conversaciones que no se han producido, que Ucrania no ha consentido y en las que no está invitada a la mesa», ha dicho Scholz ante los medios al terminar la reunión.

«Es un debate inadecuado en un momento erróneo y sobre un tema erróneo», ha dicho el líder alemán, que insiste en que aún no se ha alcanzado la paz y que Ucrania sigue sumida en una «guerra brutal». Scholz ha celebrado las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para un acuerdo, pero ha criticado que se trate de «una paz impuesta y que Ucrania tenga que aceptar lo que se le presente». El canciller alemán se ha mostrado de acuerdo con la postura de Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, que ha asegurado que no aceptará ningún acuerdo si Kiev es excluida de las negociaciones.

Scholz ha manifestado que la prioridad es que Ucrania tiene que continuar con el proceso para ingresar en la Unión Europea, además de defender su soberanía y seguridad nacional, para lo que necesita un ejército fuerte como garantía, con el apoyo de Europa y de Estados Unidos. «Estas cosas no son negociables. Es importante para nosotros dejarlo claro», subrayó el canciller.

Según indicó Scholz, los líderes reunidos hoy en París hablaron también de cómo «hacer a Europa más fuerte» y todos ellos comparten el objetivo del 2% del PIB en defensa, aunque «algunos no han llegado, pero están en camino». El socialdemócrata, sin embargo, se ha mostrado en contra de permitir aumentar la deuda de los países europeos para incrementar el gasto en defensa.

Scholz ha dicho que hace falta un «debate cuidadoso» sobre el modo en que se puede garantizar que los estados de la UE puedan alcanzar esta meta y cumplir con los objetivos de capacidad de la OTAN, para lo que se debe contemplar la financiación a través de créditos, dijo. «Alemania puede aceptar que, si un país quiere gastar más del 2% en defensa, que no se les bloquee en base a los criterios de la UE sobre financiación estatal», declaró.

Scholz se encuentra en la recta final de la campaña a las elecciones legislativas del próximo domingo. Las encuestas apuntan a que perderá las elecciones y no repetirá como canciller. En un escenario de campaña electoral, el socialdemócrata señaló que es inviable financiar el «continuado y necesario apoyo a Ucrania» con recortes de partidas destinadas a infraestructuras o a la cohesión social.

El canciller alemán también rechazó que se produzca «una división de seguridad y responsabilidad» entre Estados Unidos y la UE y afirmó que «no se puede cuestionar» el principio de que la OTAN actúa unida y asume unida el riesgo.

Junto con Scholz han asistido al encuentro el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; y los primeros ministros de Países Bajos, Dick Schoof; Polonia, Donald Tusk; Italia, Georgia Meloni; Reino Unido, Keir Starmer; así como los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.