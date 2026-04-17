La Unión Europea avanza hacia una transformación profunda de su sistema eléctrico, basada en dos pilares: la expansión de las energías renovables y la creación de una red continental capaz de transportar electricidad de forma eficiente entre países. Así es la revolución en el sector eléctrico: dos cables submarinos unirán España e Italia en un gran proyecto europeo.

La Unión Europea impulsa dos grandes cables submarinos entre España e Italia para reforzar la red eléctrica europea y mejorar el transporte de energías renovables. Los proyectos Apollo Link e Iberia Link buscan conectar la península ibérica con Italia para reducir cuellos de botella y aprovechar el excedente renovable. Bruselas avanza en una red eléctrica continental que permitirá mover energía entre países y reducir el aislamiento energético de la península ibérica. Las nuevas interconexiones submarinas forman parte del plan europeo para integrar renovables y crear un mercado eléctrico único más eficiente.

En este contexto, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) trabaja en el desarrollo de un sistema interconectado que reduzca los cuellos de botella y permita aprovechar mejor los excedentes de generación en todo el continente.

Uno de los casos más representativos de esta estrategia es la llamada “isla energética” de la península ibérica, caracterizada por su limitada conexión con el resto del sistema europeo.

Una red europea para mover la energía

El objetivo del nuevo modelo energético europeo es que la electricidad fluya desde las regiones con excedente de producción hacia aquellas con mayor demanda.

Este enfoque busca evitar que la energía renovable quede sin uso por falta de capacidad de transporte, un problema que afecta especialmente a los países con alta generación solar y eólica.

Entso-E ha presentado su Plan Decenal de Desarrollo de la Red 2026, que incluye casi 200 proyectos de infraestructura eléctrica, de los cuales 22 son nuevas iniciativas estratégicas.

Entre ellas destacan dos proyectos clave que conectan directamente España con Italia a través del Mediterráneo.

Apollo Link e Iberia Link

Los proyectos Apollo Link e Iberia Link consisten en dos cables submarinos de corriente continua de alta tensión (HVDC) que atravesarían el mar Mediterráneo para unir la península ibérica con el norte de Italia.

Ambas infraestructuras funcionan de forma independiente, pero comparten un mismo objetivo: crear una «autopista eléctrica» entre dos polos energéticos complementarios.

Por un lado, España destaca por su elevada producción renovable, especialmente solar y eólica. Por otro, el norte de Italia concentra una alta demanda energética vinculada a su fuerte actividad industrial.

El flujo energético previsto sería mayoritariamente de oeste a este, permitiendo exportar excedentes renovables desde la península ibérica hacia Italia.

Sin embargo, el sistema también permitiría el movimiento inverso en momentos de menor producción en España, reforzando la seguridad de suministro en ambos mercados.

Este intercambio contribuiría además a una mayor estabilidad de precios eléctricos en el mercado europeo.