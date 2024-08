¿Por qué Kamala Harris no quiere hacer entrevistas? Miedo a hablar y no controla los temas de política

Kamala Harris no ha dado entrevistas a ningún periodista. ¿Por qué la vicepresidenta ha evitado esta cita? Tiene miedo a hablar con los periodistas, no está acostumbrada a preguntas complicadas y no controla los temas ni de política nacional ni internacional. Desde que el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció que se retiraba de la carrera presidencial, Kamala Harris no ha convocado ninguna rueda de prensa ni ha concedido ninguna rueda de prensa. Esta semana ha tenido su primer encuentro con la prensa improvisado en el que han podido grabar las preguntas y respuestas, pero sólo ha durado poco más de un minuto: exactamente 70 segundos.

Su equipo de campaña teme que sea un fiasco, debido a que Kamala Harris no es buena oradora. En cambio, Kamala Harris, que sabe que no puede seguir esquivando a los periodistas, ha prometido conceder una entrevista en agosto, sobre todo cuando el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, candidato republicano, ofrece de manera constante ruedas de prensa y entrevistas a los periodistas.

Todavía, Kamala Harris no ha especificado si lo hará antes o después de la Convención Nacional Demócrata, que es a mediados de este mes de agosto.

En cambio, Trump siempre ha estado disponible para los medios de comunicación. Desde el 5 de julio, ha concedido entrevistas en diferentes ocasiones en Fox News a los periodistas Maria Bartiromo, Laura Ingraham, Jesse Watters, Harris Faulkner, Brian Kilmeade y Sean Hannity. También ha aparecido dos veces en el programa matinal Fox & Friends. Su última rueda de prensa de esta semana ha sido retransmitida en directo por CNN, Fox News Channel y MSNBC.

Precisamente, en esta rueda de prensa, Trump ha abordado este asunto: «No sabe cómo hacer una conferencia de prensa. No es lo suficientemente inteligente como para hacer una conferencia de prensa», ha reconocido Trump esta semana sobre las razones de Kamala Harris para evitar a los periodistas. «Debería estar haciendo entrevistas. Pero, no quiere hacerlas», ha señalado el ex presidente, el cual se destacó durante su época en la Casa Blanca por ofrecer gran número de entrevistas y abrir las ruedas de prensa a periodistas que no estaban en Washington. Entonces, podían hacerle preguntas por videoconferencia.

Hasta ahora, Kamala Harris, que viaja con periodistas en el Air Force Two, sólo ha aceptado hablar con ellos de manera extraoficial. «He hablado con mi equipo», ha indicado la vicepresidenta ante la insistencia de los reporteros esta semana. «Quiero que organicemos una entrevista para finales de mes», ha indicado sin especificar cuándo exactamente, como se ha señalado con anterioridad.

El equipo de campaña de Kamala Harris quiere que la entrevista sea una gran operación de marketing. En cambio, saben que no van a poder controlar el mensaje con un periodista que haga preguntas que no estén pactadas. Saben que puede resultar en un desastre, como ocurrió con la operación de lavar la imagen de Joe Biden después del debate de Georgia en Atlanta. Kamala Harris en su época de fiscal fue muy buena en refutar cuando estaba interrogando a alguien. Pero, siempre ha sido siempre muy mala oradora, exponiendo ideas e intentando transmitir un mensaje.