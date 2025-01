Detenido un hombre tras matar a dos personas en un ataque con un cuchillo en un parque de Alemania

Las autoridades germanas han detenido este miércoles a un hombre por matar a (al menos) dos personas en la ciudad de Aschaffenburg, en Alemania, tras perpetrar un ataque con un cuchillo. El suceso ha tenido lugar en un parque público de la ciudad alemana situada al norte del estado de Baviera. Según la cabecera alemana Bild, una de las víctimas es un niño.

La zona en cuestión, el parque Schoental, ha sido el escenario del que, según medios locales, habría sido el intento de una masacre. De hecho, señalan que el detenido ha alcanzado en su ataque a cuatro personas -tres adultos y un niño-, pero que han sido dos las que han sufrido heridas mortales. Los hechos se han producido a las 10:45 horas en el jardín de estilo inglés de la ciudad bávara.

La Policía ha llamado a la serenidad y ha declarado que no había indicios de la presencia de otros sospechosos en la zona, ni tampoco peligro para los ciudadanos. Así, han confirmado que el arrestado habría actuado solo, según las primeras hipótesis de las autoridades.

El área del parque en el que el atacante ha matado a dos víctimas y ha dejado herida a otras dos ha sido acordonada por la Policía. En lo que se refiere a la identidad de las víctimas, han preferido guardar silencio. Tampoco han aportado más detalles sobre el presunto autor ni sobre qué lo habría motivado para llevar a cabo el apuñalamiento.

Éste es el segundo ataque con un cuchillo ocurrido en Alemania en menos de un mes. El pasado 31 de diciembre, dos personas fueron apuñaladas en el centro de Berlín. El agresor, de origen sirio, había llegado recientemente de Suecia al país germano, y escogió a sus víctimas al azar. Atacó a su primera víctima en un supermercado tras robar un cuchillo y apuñaló a la segunda en la calle, en la misma zona.

Man and child killed in horror Germany mass stabbing with several people wounded

A single knife-wielding man is believed to have carried out the shock attack in the town of Aschaffenburg in Bavaria, according to local media. He has since been arrested pic.twitter.com/UeiXvdTE2Q

— WeGotitBack 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧🇺🇸 (@NotFarLeftAtAll) January 22, 2025