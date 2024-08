El Gobierno británico convoca una reunión de emergencia ante los graves disturbios en Reino Unido

El Gobierno británico ha convocado este lunes una reunión de emergencia para tratar las últimas revueltas que ha habido a lo largo de este fin de semana en varias ciudades del país en contra de la inmigración ilegal. Estas protestas se han saldado con 150 detenidos hasta el momento.

Esta reunión es conocida como Cobra, debido a la sala en la que tienen lugar este tipo de encuentros por parte del Gabinete. Este encuentro tendrá lugar tras seis días de escala de violencia a raíz de la muerte tres niñas en Southport la semana pasada. Estos encuentros reúnen a ministros, funcionarios, policías, agentes de Inteligencia y otros altos cargos competentes en aquellas cuestiones que se estén investigando.

Por su parte, el primer ministro inglés, Keir Starmer, ha condenado el ataque contra un hotel que albergaba solicitantes de asilo y que se encuentra en la ciudad de Rotherham y ha prometido que los implicados tendrán que soportar «todo el peso de la ley». Las fuerzas de seguridad han tenido que responder a escenas similares en las localidades de Tamworth, Middlesbrough, Hull y otras partes del país.

«La gente en este país tiene derecho a estar segura y, sin embargo, hemos visto comunidades musulmanas señaladas, ataques a mezquitas», ha dicho el primer ministro, que ha lamentado el «matonismo» y la «violencia gratuita» que se está propagando por el país.

The Southport stabbings has led to frequent riots across the UK over the past week. Even near the official residence of the British Prime Minister in central London, people have thrown flares, and police forces in many places are «on the brink of collapse.» According to a report… pic.twitter.com/g6orusrIZ3

Por otro lado, esta es la peor ola de protestas violentas, ya que está siendo aprovechada por grupos violentos para causar disturbios por las calles, que llevan, por el momento, veinte detenidos y cuatro policías heridos. Asimismo, el origen de estos altercados provienen un crimen brutal: el asesinato a cuchilladas de tres niñas en un centro infantil de Southport. Además, otros ocho menores fueron acuchillados, pero han sobrevivido.

Tras el ataque, la Policía nombró a las niñas que murieron en el ataque como: Alice Dasilva Aguiar, de 9 años; Bebe King, de 6; y Elsie Dot Stancombe, de 7.

Elsie Dot Stancombe, seven

Bebe King, six

Alice Dasilva Aguiar, nine.

There friends had to be told they won’t see them again. Theses children are going though so much and it’s barely been a week how do to think they feel seeing what’s happening?#SouthportTogether pic.twitter.com/PLDugaWRB9

— Matt (@JurassicGear3k3) August 4, 2024