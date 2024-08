Ola de disturbios en el Reino Unido: incendian un hotel para solicitantes de asilo en Rotherham

Un nutrido grupo de manifestantes enmascarados ha comenzado en la tarde de este domingo a romper las ventanas del hotel Holiday Inn Express de Rotherham (Gran Bretaña) que alberga a solicitantes de asilo, en el marco de los disturbios desatados tras el apuñalamiento fatal de tres niñas en Southport el lunes a manos de un joven británico de 17 años, hijo de ruandeses afincados en el Reino Unido. Los manifestantes han prendido fuego al hotel y la situación se ha vuelto incontrolable para las fuerzas de seguridad.

La multitud violenta, muchos envueltos en banderas de Inglaterra, se han reunido a las puertas del hotel justo antes del mediodía y se han encontrado con una gran contramanifestación que coreaba consignas a favor de los inmigrantes. Las tensiones aumentaron con imágenes publicadas en las redes sociales que mostraban a los manifestantes arrojando objetos de todo tipo a los agentes de policía, obligándoles a retirarse. Varios oficiales han resultado heridos y trasladados al hospital. También varios contenedores han sido incendiados frente al hotel y otros han sido volcados para entorpecer la labor policial.

La ola de disturbios contra la inmigración ilegal que se ha desatado tras el triple crimen se ha extendido por todo el Reino Unido. En las concentraciones se han infiltrado grupos de extrema derecha, que están alentando las acciones violentas. Frente a ellos también se están concentrando en diversos puntos del país contramanifestantes de extrema izquierda.

Fruto de esta oleada de protestas violentas se han practicado cientos de arrestos. Día a día se prodigan las convocatorias de movilizaciones en múltiples puntos del país, entre ellos en buena parte de las ciudades más destacadas. Para este domingo se han organizado a través de las redes sociales protestas en Bolton, Lancaster, Middlesborough, Weymouth, Rotherham y Newcastle Upon Tyne, entre otros lugares.

El detonante de la situación fue el mortal apuñalamiento de tres niñas en Southport, ciudad costera del noroeste de Inglaterra, después de que se difundiera rápidamente en Internet información que aseguraba que el sospechoso de los asesinatos era un inmigrante musulmán radical. Sin embargo, en realidad el autor de ese sangriento ataque es un joven de 17 años, hijo de inmigrantes ruandeses nacido en la británica Cardiff y, por tanto, a todos los efectos ciudadano británico. El asesino cometió el crimen seis días antes de cumplir 18 años. La indignación ante lo ocurrido se tradujo en violentas protestas con consignas contra la inmigración ilegal, y más específicamente contra la de origen islámico.

En los graves incidentes que se han producido este domingo en el hotel de Rotherham se ha podido ver a un grupo de jóvenes que sostenían pancartas que decían: «No somos de extrema derecha, simplemente estamos en la derecha. Detener los barcos significa detener los apuñalamientos» y «Los niños mueren y los medios mienten. Nada de extrema derecha, sólo un padre». En el mismo lugar, otra contramanifestación pro inmigración aumentó las tensiones con sus proclamas de «Refugiados bienvenidos: detengan a la extrema derecha».

Otras protestas

También ha tenido lugar una manifestación en Aldershot (Hampshire), donde un amplio grupo de personas con carteles antiinmigración y banderas de Inglaterra se han apostado frente al hotel Potters International. Es un edificio que se cree que se utiliza para albergar también a solicitantes de asilo. Por otro lado, también se está desarrollando otra manifestación multitudinaria contra la inmigración masiva en Middlesbrough (Yorkshire), en la que piden el cierre de fronteras y «deportaciones masivas ¡ya!».

El primer ministro del Reino Unido, el laborista Keir Starmer –que aún no ha cumplido su primer mes en el poder–, ha anunciado que no se irá de vacaciones esta semana –como tenía previsto– y las autoridades del país están aconsejando no viajar a Reino Unido después de una semana de disturbios que las autoridades son incapaces de atajar hasta el momento.