El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tomará posesión en una ceremonia que tiene lugar este lunes, 20 de enero de 2025. Será la segunda vez en la historia que el jefe de Estado de la nación más poderosa del mundo jure su cargo en el interior del Capitolio en lugar de en el exterior de la sede del poder legislativo. Habitualmente, este acto tiene lugar en la fachada oeste del edificio. Sin embargo, debido al frío extremo que puede haber durante el mes de enero en Washington, el protocolo prevé trasladar el acto al interior. Y es que, el noveno presidente de los Estados Unidos, William Henry Harrison, falleció apenas 1 mes después de su toma de posesión por la neumonía que sufrió tras pronunciar durante dos horas el discurso de investidura más largo de la historia y en un día con temperaturas gélidas, sin llevar abrigo ni sombrero.

La toma de posesión, en lugar de en la fachada oeste de la sede del Legislativo, será en la emblemática Rotonda del Capitolio. Este espacio está preparado como alternativa en caso de inclemencias meteorológicas. La última vez que se había traslado al interior este acto fue en 1985. Entonces, juraba el cargo Ronald Reagan. En el momento en el que tuvo lugar la ceremonia, en el exterior se recogieron temperaturas de hasta -13ºC. Entonces, el político republicano comenzaba su segundo período al frente de la Casa Blanca.

Este año, está previsto que los mercurios desciendan hasta los -5ºC en Washington. Y es que el país norteamericano está sufriendo una ola de frío que ha provocado una caída drástica de las temperaturas. En comparación con la primera toma de posesión de Donald Trump en 2017, los termómetros descenderán más de 13 grados. Mientras que hace 8 años hubo 8,8ºC y cielo nublado, en la jura del cargo de este lunes, habrá hasta 5ºC.

La peor parte de esta ola de frío empezará este mismo lunes, fecha de la investidura de Donald Trump y durará hasta el miércoles. En Washington o en Nueva York está previsto incluso que haya nevadas que dejen una capa de nieve de hasta 10 centímetros.

Frigid temperatures will continue to make weather headlines next week! Here are the latest WPC Key Messages about this. pic.twitter.com/Qq1xWZl1YT

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 18, 2025