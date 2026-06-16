El FBI revela que frustró un ataque con drones en el evento de la UFC en la Casa Blanca al que asistió Trump

El director del FBI, Kash Patel, ha revelado este martes que la agencia federal frustró un ataque con drones en el evento de la UFC celebrado en los jardines de la Casa Blanca el pasado domingo, al que asistieron el presidente Donald Trump, su esposa, Melania, y varios miembros de su familia.

Según ha declarado Patel en su cuenta de redes, el FBI tuvo conocimiento de la posible amenaza el 10 de junio, procedente de personas fuera del área de Washington DC: «El 10 de junio, el FBI y nuestros socios policiales tuvimos conocimiento de una posible amenaza al evento UFC America 250 en Washington D.C. por parte de individuos fuera de la Región de la Capital Nacional. Gracias a la acción rápida de este FBI, nuestros socios y el Departamento de Justicia en una operación multiestatal, múltiples individuos están ahora bajo custodia y los ataques planeados fueron detenidos en seco».

En la operación fueron detenidas cinco personas, según informa Fox News, que añade que la investigación ha identificado a un total de 23 individuos vinculados a la red.

Asegura que los sospechosos planeaban usar drones cargados de explosivos para impactar en edificios cercanos al evento, provocar el pánico entre los asistentes y atacar a la multitud con francotiradores mientras evacuaban. Posteriormente, otros miembros del grupo supuestamente intentarían asaltar las puertas de la Casa Blanca.

El evento, denominado UFC Freedom 250, se celebró en el South Lawn de la Casa Blanca como parte de las celebraciones del 80 cumpleaños del presidente de EEUU, Donald Trump, y contó con la presencia de miembros de su administración y familia.

El Servicio Secreto ha confirmado que trabajó de forma estrecha con el FBI durante toda la investigación y Patel ha destacado el trabajo coordinado de las agencias y subrayó que este tipo de respuesta forma parte del trabajo habitual del FBI: «Si bien el resultado representó lo mejor del trabajo de investigación, tampoco fue algo fuera de lo común para este equipo policial. Estamos preparados para detectar, responder y llevar ante la justicia a quienes amenazan la vida de los ciudadanos estadounidenses, especialmente durante grandes eventos como la histórica pelea de UFC 250».

Este incidente se suma a la serie de amenazas y atentados fallidos contra el presidente Trump en los últimos meses. Además de los tres intentos de asesinato que ha sufrido: