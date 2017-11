La Policía de Londres ha lanzado este viernes una operación de evacuación en respuesta a un “incidente” dentro de la estación de Oxford Circus, ha confirmado la Policía Británica de Transportes en su cuenta de Twitter. La policía ha confirmado a la agencia Associated Press que ha habido “un tiroteo” en el metro.

Según la agencia France Presse, la Policía ya considera el incidente en el metro de Londres “como si fuera terrorista”.

Testigos de la agencia Reuters han verificado la presencia de agentes de Policía armados en la zona y el cierre de algunos comercios atestados de gente al tratarse del día de rebajas conocido como Black Friday.

La BBC explicó que había gente que salía corriendo de la zona en estampida, “y hay testigos llorando”, en la que es la principal área comercial de la capital británica, siempre repleta de gente y más en época prenavideña.

“Si estás en Oxford Street, entra en un edificio”, ha escrito en la red social Twitter la policía metropolitana. “Seguimos respondiendo a un incidente en Oxford Circus. La estación está actualmente cerrada, por favor eviten la zona a esta hora. Oficiales están en el lugar”, escribió en la red social Twitter la policía del transporte público británico (BTP).

Our officers are on the scene at #OxfordCircus tube station with @BTP Please avoid the Oxford Circus area whilst we deal with the incident. More info asap

