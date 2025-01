Estos son los países que pertenecen a los BRICS

Donald Trump, que ha sido nombrado este lunes como el 47º presidente de Estados Unidos, habló sobre el gasto en Defensa que deberán hacer los países que tienen relación con Estados Unidos para no depender de este país. Preguntado al respecto, Trump señaló desde su mesa en el Despacho Oval que «el gasto de España es muy bajo», preguntándose a continuación si España «es una nación BRICS».

Trump incluso le preguntó a un periodista si sabía lo que es «una nación BRICS», y elaboró lo siguiente: «Si los países BRICS quieren hacer eso (invertir poco en Defensa), está bien, pero entonces tendremos que aplicar unos aranceles del 100% en los negocios que ellos hagan con los Estados Unidos».

Trump: They are brics nation, Spain? Do you know what a brics nation is? You will figure it out. pic.twitter.com/APkdaw1D9f

— Acyn (@Acyn) January 21, 2025