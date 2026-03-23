Desalojada la estación principal de Bruselas por la presencia de tres paquetes sospechosos

Una de las principales estaciones de tren de Bruselas, la de Midi, ha sido desalojada por orden policial tras detectar tres paquetes sospechosos. El tráfico ferroviario con salida o llegada a Bruselas se encuentra interrumpido. Finalmente, los paquetes han resultado inofensivos, según han informado medios belgas.

Según un portavoz de la Policía federal, los hechos han ocurrido a las 17:20 horas cuando han recibido un aviso en el que alertaba de la presencia de «dos paquetes sospechosos». El primer paquete sospechoso ha sido localizado en un tren estacionado en el andén número 20 de la estación y un segundo paquete en un andén diferente.

Varios efectivos del servicio de desactivación de artefactos explosivos (Dovo) se encuentran en la estación, que ha sido evacuada. Junto a la estación se ha evacuado el tráfico de metro y tranvía, con paradas en la misma estación.

La compañía de ferrocarril belga SNCB ha informado que «la circulación de los trenes está interrumpida» entre las estaciones sur y norte de Bruselas. Añaden que el tráfico ferroviario con salida y llegada a la capital está «fuertemente perturbada».

La razón de la suspensión, según han apuntado, «es la evacuación de la estación de Midi» aunque no han dado más detalles de la situación.