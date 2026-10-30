Crisis en Polonia: la Policía se despliega ante el Constitucional y el presidente interrumpe un viaje para volver

Varsovia, la capital polaca, vive una jornada de máxima tensión institucional. Un fuerte despliegue policial rodea la sede del Tribunal Constitucional este viernes en medio de una crisis abierta sobre el control de la institución. Tras conocerse los hechos, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha cancelado de inmediato su viaje oficial a Senegal y ha ordenado el regreso de su avión.

La Policía de Varsovia ha confirmado que sus agentes realizan «actuaciones estatutarias» en el recinto del tribunal, aunque insiste en que no han entrado en el edificio propiamente dicho. La intervención se ha producido tras una denuncia de la jueza Anna Korwin-Piotrowska, quien ha alertado de posibles amenazas a la vida o salud de jueces y trabajadores, así como de riesgo de alteraciones del orden público, según informa la Gazeta Wyborcza.

También se registran incidentes en las protestas que se desarrollan frente al edificio, incluyendo el lanzamiento de objetos peligrosos contra los agentes, según se aprecia en los vídeos que están subiendo ciudadanos a las redes sociales. Tres personas han sido detenidas por saltar la valla e introducirse en el terreno del tribunal, según medios locales.

Mientras, en la página web oficial del Tribunal ha aparecido un comunicado que anunciaba la suspensión temporal del presidente del órgano, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. Según esa información, la citada jueza Korwin-Piotrowska asumiría las funciones de dirección. Sin embargo, el propio Tribunal ha reaccionado a través de sus redes sociales afirmando que su página web había sido objeto de una «toma ilegal» y que cualquier actuación contra la institución constituye un delito de golpe de Estado. El alto tribunal sostiene que Święczkowski y Sochański continúan en sus cargos.

Por su parte, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha cancelado de inmediato su viaje oficial a Senegal y ha ordenado el regreso de su avión. «En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia. Interrumpo el vuelo a Senegal. Vuelvo», ha escrito en redes.

El líder opositor de PiS, Jarosław Kaczyński, ha calificado los hechos de «ataque al Tribunal Constitucional» y ha denunciado lo que considera un intento de toma por la fuerza por parte de los servicios del Gobierno de Donald Tusk.