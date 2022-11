El puritanismo que sobrevuela por la sociedad norteamericana nos deja este jueves otro ejemplo. Hoy se ha conocido que la cadena de televisión CNN ha pedido a sus presentadores que reduzcan el consumo de alcohol en directo durante la programación de Nochevieja para hacer más sobrias las transmisiones.

En los últimos años, los telespectadores de Estados Unidos han visto a Anderson Cooper y a otras personalidades de la cadena bebiendo en Times Square, en Nueva York, durante la Nochevieja, mientras los ciudadanos se divertían detrás de ellos. El relajamiento de los conductores de CNN dio lugar a episodios que se tornaron virales como el Cooper y el copresentador Andy Cohen bebiendo chupitos de tequila. Cooper parecía luchar por mantener la compostura.

Su colega Don Lemon también ha bebido alcohol en la CNN en televisión durante la Nochevieja, y un año se hizo en directo un piercing en una oreja. El año pasado, con una chaqueta azul brillante, impulsado por la bebida se puso a despotricar sobre su derecho a expresar sus opiniones. «¿Y sabes qué?», preguntó, «puedes besar mi trasero, no me importa. No me importa».

Pero los jefes de la CNN quieren que se moderen las cosas este año, por temor a que ese tipo de situaciones dañen la reputación de periodismo serio que tiene la cadena, informó la plataforma de entretenimiento Variety.

El tema se discutió durante un evento de la empresa entre el personal y el nuevo presidente y director ejecutivo Chris Licht. «Durante la reunión, Licht dijo a los empleados que creía que el consumo de alcohol ante las cámaras erosionaba la credibilidad del personal de la CNN y dañaba la ‘respetabilidad’ de la que podían gozar entre los espectadores», informa Variety.