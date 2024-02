El ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani ha prometido que va a recurrir una demanda de acoso sexual presentada por una ex ayudante, Noelle Dunphy, que afirma que le dijo que quería «poseerla» y «tus tetas son mías». Noelle Dunphy alega que el republicano la coaccionó para tener relaciones sexuales mientras trabajaba para él entre 2019 y 2021, la cual además establece que Giuliani le debe dos millones de dólares en salarios no pagados.

Según la defensa de Giuliani, han solicitado que el caso sea desestimado por falta de pruebas. Mientras, Dunphy ya ha presentado transcripciones gráficas que supuestamente describen grabaciones de los avances del ex alcalde, en el que le dice: «Tus tetas son mías»

El ex alcalde republicano de Nueva York se ha declarado en bancarrota, alegando que tiene deudas de hasta 153 millones de dólares. Entre otros, debe por demandas perdidas y otras cuestiones a dos trabajadores de Georgia, Hacienda en Estados Unidos y el hijo del presidente de Estados Unidos Hunter Biden.

Según se relata en el Daily Mail de Reino Unido, Giuliani ha negado las acusaciones, afirmando que ambos mantuvieron una relación consentida y alegando que la demanda está llena de exageraciones y detalles salaces «para crear interés mediático».

En la transcripción de la grabación de audio, que se realizó el 12 de marzo de 2019, se puede leer cómo Giuliani le dice Dunphy: «Estos son mis tetas», a lo que ella responde: «Oh, sí».

Los abogados de Dunphy también han presentado otras transcripciones, incluida una que describe al ex asesor de Donald Trump, Rudy Giuliani haciendo comentarios en contra de los judíos: «Judíos… Superad la Pascua. Fue hace como 3.000 años. Bueno, el mar Rojo se separó. Gran cosa. No es la primera vez que pasa», indicó supuestamente, según una transcripción de una grabación del 1 de abril de 2019.

En otra prueba presentada por la ex ayudante de Giuliana, se puede leer en el texto que Giuliani especula sobre la «selección natural» y el impacto en el tamaño de los genitales masculinos. «Los hombres judíos tienen el pene pequeño porque no pueden usarlo después de casarse. En cambio, los italianos los usan toda la vida y por eso crecen», se puede leer que afirmó Giuliani.

La ex ayudante de Rudy Giuliani presentó la por agresión sexual, acusando al ex abogado personal de Donald Trump de «contratarla para satisfacer su deseo de una relación sexual» el pasado mayo por al menos 10 millones de dólares.

En la demanda civil presentada en mayo, Noelle Dunphy señaló que Giuliani comenzó a abusar de ella casi inmediatamente después de contratarla como empleada fuera de los libros en enero de 2019. Ella indicó que Giuliani le dejó en claro durante la entrevista de trabajo que tenía que satisfacer sus demandas sexuales. Era un «requisito absoluto» de su trabajo.

En la demanda, Dunphy explicó que Giuliani prometió pagarle un millón de dólares al año por sus servicios y representarla gratuitamente en asuntos legales. Según la denuncia presentada en mayo, Giuliani «obligó a la señora Dunphy a practicarle sexo oral» durante toda su relación.

En el sumario del caso, Dunphy también destacó que Giuliani se puso a «despotricar empapado en alcohol mientras hacía comentarios sexistas, racistas y antisemitas» que hicieron su ambiente de trabajo insoportable y la despidió en enero de 2021 sin pagarle el salario establecido. «Giuliani se presentó como un empleador generoso y un héroe», indicó en la denuncia, en la que la ex ayudante de Giuliani asegura que «busca una medida de justicia por parte de un hombre que pensaba que su poder y sus conexiones le hacían intocable».

¿Quién es Noelle Dunphy?

Noelle Dunphy es una mujer de 43 años, que presentó el 15 de mayo de 2023 una demanda de 70 páginas contra Rudy Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, en la que le reclama 10 millones de dólares por daños y perjuicios.

Escritora y empresaria, está casada. Fue a la Universidad Columbia de Nueva York en el barrio de Manhattan. Tiene una licenciatura en Escritura de ficción y unos ahorros de 1,5 millones de dólares. De religión cristiana, actualmente se dedica a labores de consultoría.

En la demanda afirma que mientras trabajaba como ayudante del ex alcalde, que asegura que fue acosada sexualmente en múltiples ocasiones. Dunphy también afirmó que el presunto acoso comenzó en 2019, cuando fue contratada para un trabajo de desarrollo empresarial.