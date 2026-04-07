La Casa Blanca ha compartido la primera imagen de la Tierra desde la nave Orion: «La humanidad desde el otro lado»

La Casa Blanca ha publicado este martes una de las imágenes más representativas de la misión Artemis 2. La Tierra asomando sobre el horizonte lunar, captada por la nave Orion mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna. «Humanity, from the other side» (la humanidad desde el otro lado), ha escrito la cuenta oficial de la presidencia de Estados Unidos al compartir la fotografía, tomada por la NASA al inicio del regreso de la tripulación a nuestro planeta.

La escena se ha dado pocas horas después de uno de los momentos clave relatados por la NASA durante la misión. Tras 41 minutos sin comunicación, inevitable al pasar por la cara oculta lunar, la señal se recuperó y la retransmisión en directo ofreció una imagen inédita, la Tierra emergiendo detrás de la Luna, una estampa que reflejaba el carácter histórico del viaje. Durante ese trayecto, los cuatro astronautas de Artemis 2 observaron zonas de la cara oculta nunca vistas de esa forma por humanos y establecieron un nuevo récord al alcanzar la mayor distancia desde la Tierra lograda por una persona, 406.771 kilómetros.

EARTHSET.

April 6, 2026. Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

En un segundo mensaje, la Casa Blanca también ha difundido una imagen del eclipse solar total visto desde la órbita lunar. La fotografía muestra a la Luna cubriendo por completo al Sol en una visión que, según la NASA, sólo han podido contemplar los cuatro integrantes de la misión: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. El eclipse se ha prolongado durante 57 minutos, mucho más que cualquier eclipse total observable desde la Tierra, y tuvo lugar al inicio del viaje de regreso de la nave Orion.