Santiago de Chile y otras grandes zonas que abarcan el 99% del país viven un caos total tras el apagón masivo por un corte en el suministro de energía eléctrica que afecta desde esta tarde de martes a varias regiones del Chile que preside el populista Gabriel Boric. En la capital se registran enormes atascos en algunas arterias al estar inoperativos los semáforos, paradas de autobuses urbanos están colapsadas y hay largas filas en las estaciones de servicio, además de miles de personas caminando por las calles.

El corte de luz ha causado además el cierre de comercios, bancos, oficinas y centros comerciales. El metro en Santiago quedó paralizado, afectando la movilidad de miles de personas en la capital. Los hospitales del país, según informó el Ministerio de Salud, han continuado funcionando con normalidad.

En el sector del transporte aéreo, algunas aerolíneas, como Latam y Sky, informaron a sus pasajeros que algunos de sus vuelos «podrían verse afectados» debido a la emergencia.

El Coordinador Eléctrico Nacional de Chile ha iniciado la recuperación por zonas y dice que «próximamente» se repondrá el suministro. En Santiago de Chile, las personas se están retrasando horas en regresar del trabajo a sus casas, en medio de un calor que no da tregua. El ministro de Transporte de Chile, Juan Carlos Muñoz, ha llamado a la ciudadanía a evitar movilizarse si no es estrictamente necesario y asegura que el refuerzo al transporte terrestre que se ha implementado no ha sido suficiente, por lo que es de esperar que la situación se complique aún más, informa el diario El Mercurio.

También precisó que, en caso de prolongarse esta situación hasta mañana, sacarán a las calles unos 4.500 autobuses de respaldo a diésel, que se sumarán a la flota eléctrica en la capital. También señaló que, en la medida que se prolongue el corte de suministro eléctrico, «más semáforos irán dejando de funcionar».

Por su parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile informó que un 80% de los clientes del servicio eléctrico del país se han visto afectados por un apagón masivo.

El Gobierno de Chile ha convocado una reunión de emergencia ante el apagón masivo que afecta prácticamente a la totalidad del país y que deja al menos a 1,1 millones de personas afectadas.

Así lo ha anunciado inicialmente la ministra del Interior, Carolina Tohá, que ha comparecido ante los medios de comunicación para «dar tranquilidad» ante el episodio de apagón que afecta desde la región de Arica y Parinacota, en el extremo norte del país, hasta Los Lagos, en el sur.

Tohá ha descartado que se trate de un ataque a la red y ha apuntado a la desconexión de la red de transmisión Norte Chico, cerca de la frontera con Perú. El Coordinador Eléctrico Nacional de Chile ha asegurado que centra sus esfuerzos en recuperar el sistema eléctrico a la mayor brevedad.

«Esto es una falla del sistema, no es un ataque», ha aseverado la ministra Tohá, que ha hecho un llamamiento a la población a evitar desplazamientos innecesarios y ha vaticinado que en las próximas horas podría recuperarse el abastecimiento, aunque en caso contrario el Gobierno prepara «medidas».