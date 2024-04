El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, ha publicado este sábado después del ataque a Israel en su perfil de redes sociales, las cuales están prohibidas para la población en Irán, un vídeo de unas declaraciones extraídas el miércoles en las que indica que «atacar nuestro consulado es como atacar nuestro suelo. Esto es común en todo el mundo. El régimen malvado ha dado un paso en falso en este caso», en referencia a la operación de Israel en Damasco. «Es malvado, el demonio y un error. El régimen sionista será castigado», ha destacado en referencia a Israel.

La misión de Irán ante Naciones Unidas ha declarado que, tras el lanzamiento de los aviones no tripulados hacia Israel, Teherán ha considerado concluidas sus represalias por el ataque contra su complejo diplomático en Damasco en la operación del abril, en la que murió Mohammad Reza Zahedi, líder de los Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán.

«El asunto puede darse por concluido», se ha afirmado desde la representación diplomática de Irán ante Naciones Unidas. «Sin embargo, si el régimen israelí comete otro error, la respuesta de Irán será considerablemente más severa. Se trata de un conflicto entre Irán y el régimen canalla israelí, del que Estados Unidos debe mantenerse alejado».

