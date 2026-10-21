Andrés Calamaro (65 años), sobre la violencia en Francia: «Free Palestine era esto, crear idiotas útiles para romper Occidente»

Andrés Calamaro siempre se ha caracterizado por ser un artista que no oculta lo que piensa y sin miedo al qué dirán, el cantante argentino ha vuelto a cargar en redes sociales contra el movimiento ‘Free Palestine’. El músico ha publicado en Instagram un mensaje en el que vincula las recientes protestas en Francia con ese movimiento, al que atribuye el propósito de debilitar a las sociedades occidentales. «Ahora no vengan a decir que eligieron el lado bueno de la historia. ‘Free Palestine’ era esto», escribió.

En la misma publicación, el cantautor sostiene que, a su juicio, esas movilizaciones no buscan sólo la libertad del pueblo palestino: «No se trataba de liberar ningún pueblo sino de ganar adeptos idiotas útiles y romper Occidente». Para cerrar el mensaje, añadió una breve frase: «Francia es el capítulo I». Con ella, el cantante muestra su preocupación por lo que está empezando a suceder en Francia y puede extenderse al resto de países occidentales.

Un vídeo de mayo de 2025

El mensaje iba de Calamaro acompañado de un vídeo que muestra una concentración multitudinaria en París, con abundantes banderas palestinas. Sobre las imágenes aparece un texto en inglés que afirma que Francia ha caído y subraya que no se ven banderas francesas.

Esas imágenes, sin embargo, no corresponden al pasado fin de semana. Se grabaron durante la manifestación celebrada en la capital francesa el 25 de mayo de 2025 para exigir el fin de las operaciones militares en la Franja de Gaza.

Qué ocurrió en Francia el 17 de octubre

Desde el sábado 17 de octubre Francia vive momentos de tensión tras las protestas por el coste de la vida y las demandas de estudiantes y trabajadores. Según France 24, aunque la mayoría de los actos fueron pacíficos, algunos actos acabaron con violencia extrema, quema de edificios públicos y saqueos de comercios.

Dos días después, el primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció toques de queda parciales y localizados. En París, la medida afecta a la plaza de la República y al entorno de Les Halles, de 23.00 a 6.00. Otras ciudades, como Lyon, también tienen restricciones nocturnas. Además, se han prohibido las manifestaciones en algunos barrios de la capital y del centro de Lyon.