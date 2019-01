Mike Pompeo le recuerda a Maduro que “ya no tiene autoridad” para romper relaciones con EEUU

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha aseverado este miércoles que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, carece de autoridad para romper las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y expulsar a los diplomáticos de suelo venezolano.

“Estados Unidos no reconoce el régimen de Maduro como el Gobierno de Venezuela”, ha manifestado Pompeo. “Por lo tanto, no creemos que el expresidente Maduro tenga la autoridad para romper las relaciones diplomáticas y tildar a nuestros diplomáticos de personas non grata”, ha añadido.

Las palabras del secretario de Estado han tenido lugar después de que Maduro anunciara la ruptura de relaciones con “el Gobierno imperialista de Estados Unidos” y diera 72 horas a su personal diplomático y consular para abandonar la nación caribeña. “¡Fuera! ¡Se van de Venezuela!”, les ha instado.

Asimismo, ha denunciado que la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente encargado” del país forma parte del plan de “Gobierno imperialista de Estados Unidos para imponer a través de un golpe de Estado un gobierno títere a sus intereses en Venezuela”.

En este sentido, Pompeo ha aseverado que Washington mantendrá sus relaciones diplomáticas con Caracas de cara al futuro con el nuevo Gobierno del presidente interino y ha instado al Ejército venezolano y las fuerzas de seguridad a seguir protegiendo a toda la población del país caribeño, así como a los ciudadanos estadounidenses y extranjeros que allí se encuentren.