Leopoldo López: “Podemos no se puede vestir totalmente de partido democrático”

Leopoldo López, el padre del opositor a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela Leopoldo López, considera que “Podemos no se puede vestir totalmente de partido democrático” ya que “ha dado demostraciones de respaldar la dictadura venezolana y de respaldar la corrupción venezolana”. En este sentido lamenta que “si lo hacen para otros países, lo harán también para España también”.

López, en una entrevista concedida a OKDIARIO y ante el linchamiento que está padeciendo VOX desde su irrupción en las instituciones, precisamente por parte de partidos de la izquierda radical como Podemos que se apoderan de la verdad absoluta, recuerda que “en sus estatutos no hay nada que no sea democrático” y que en este sentido “no se debe prejuzgar a nadie menos por pensar que van a actuar de una forma que aún no conocemos”. El padre del opositor venezolano reitera que “la gracia de vivir en democracia es que hay terreno para todos”.

Respeto a su país, Venezuela, a pesar de que su hijo continúa en arresto domiciliario y que no le dejan ser visitado ni por sus propios compañeros de partido, Leopoldo López asegura que “hoy tenemos mucha más esperanza que hace unos meses”. Se felicita de que los venezolanos “estamos retomando el rumbo democrático por vías democráticas, sin necesidad de golpes militares ni ayuda del exterior”.

López recuerda que la única institución legítima a día de hoy es la asamblea nacional y que “debe ser su presidente que tiene que tomar la dirección del estado”. En esta línea Leopoldo López manda un mensaje claro a Nicolás Maduro, que pretende perpetuarse en el poder a toda costa a pesar del rechazo de los venezolanos y de la situación crítica a la que está abocando el país, que “el respaldo popular es lo único que puede legitimar a cualquier gobierno”.