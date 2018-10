El régimen de Maduro excarcela a un opositor y le manda a España por “petición de la familia”

El régimen del dictador Nicolás Maduro ha excarcelado este sábado al joven activista opositor Lorent Gómez Saleh, que ha permanecido retenido durante cuatro años por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. El Ejecutivo venezolano ha informado de que el joven ha sido trasladado de manera inmediata a España, por petición de la familia.

Al líder juvenil Lorent Gómez Saleh, de la opositora organización no gubernamental “Operación Libertad”, se le investigaba por presuntamente alterar el orden público debido a su participación en manifestaciones antigubernamentales.

“Las recomendaciones formuladas por la Comisión para la Verdad fueron acogidas por los órganos del Sistema Justicia y, en consecuencia, en fecha 11 de octubre de 2018 se acordaron medidas cautelares sustitutivas al ciudadano Lorent Enrique Gómez Saleh”, ha declarado la Comisión en un comunicado.

En ese contexto “en el día de hoy, el referido ciudadano se trasladó a España en compañía de autoridades del Gobierno de ese país, en atención a la petición formulada ante la Comisión por su señora madre, ciudadana Yamile Saleh y por el propio Lorent Saleh”, han añadido.

No se han dado detalles sobre quiénes eran esas autoridades españolas, ni a qué ciudad exactamente se dirigían.

La madre de Lorent ha declarado a la agencia de noticias Reuters que esperó la salida de su hijo en una sede policial en Caracas, pero que sólo habló telefónicamente con él cuando ya se encontraba en el aeropuerto internacional en Maiquetía, cercano a la capital, por lo que no ha podido verle.

Aproximadamente a las 5 de la tarde “recibí una llamada de mi hijo Lorent diciéndome que ya estaba en Maiquetía, que estaba en libertad. Me dijo que estaba bien, pero no me dijo hacia dónde lo llevaban”, ha contado Yamile.

“Me dijo que esperaba que pronto nos pudiéramos ver, que nos reuniéramos y que estaba bien”, ha añadido.

Según la ONG Foro Penal, que defiende a detenidos, la situación de Gómez constituye un destierro. “Pese a que el Artículo 50 de la Constitución de Venezuela estos han sido los expresos políticos desterrados: Lorent Saleh – España; Vilca Fernández – Perú; Francisco Márquez – España; Gabriel San Miguel – España”, ha denunciado la organización a través de Twitter.

Gómez cobró notoriedad en Venezuela al encabezar en el 2011 una huelga de hambre de casi un mes frente a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para exigir la libertad de los que dijo eran presos políticos. Desde entonces lideró otras protestas antigubernamentales.

Intentó refugiarse en Colombia, que terminó deportándolo a fines del 2014 a Venezuela bajo el argumento de que estaba haciendo actividades proselitistas en ese país.

No es la primera vez que un opositor liberado sale inmediatamente del país. En junio pasado, el exdirigente estudiantil Vilca Fernández salió de la cárcel en Caracas y de inmediato fue traslado al aeropuerto internacional para ir a Perú, país de origen de su padre.