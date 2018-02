López Obrador es ratificado como candidato presidencial de Morena con promesas contra la corrupción

El partido Movimiento Regeneración Nacional ha ratificado este domingo a Andrés Manuel López Obrador como candidato a las elecciones de México. López Obrador ha señalado la lucha contra la corrupción y el fomento del desarrollo de México como principales objetivos.

“Soy terco, obcecado y con esa misma convicción actuaré como Presidente de la República. Con terquedad, con perseverancia, rayando en la locura de manera obcecada, voy a terminar con la corrupción. Lo mismo, con intransigencia vamos a promover el desarrollo de México”, ha afirmado López Obrador durante el acto oficial del partido, según recoge el diario ‘La Jornada’ en su edición digital.

La Asamblea Nacional Electiva de Morena ha aprobado la candidatura entre gritos de “¡presidente, presidente!” para López Obrador, que en su discurso ha esbozado su programa de gobierno y ha repetido su propuesta de amnistiar a delincuentes para acabar con la violencia y la inseguridad. El acto ha sido en el Hotel Hilton Mexico City Reforma.

“Someteré a debate, inclusive con las víctimas, la posibilidad de otorgar amnistía a los delincuentes que opten por la readaptación. Haremos todo lo que sea necesario, todo, para construir la paz. No podemos acostumbrarnos al horror de que pierdan la vida 70 mexicanos diario y que no se estén atendiendo las causas y se actúe con responsabilidad. Me comprometo a darle paz y seguridad a los mexicanos”, ha añadido.

El ya candidato también ha criticado la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de construir un muro fronterizo y ha defendido la necesidad de entablar una relación de amistad, cooperación y respeto mutuo con el vecino del norte. Así, ha planteado la transformación de los 50 consulados de México en Estados Unidos en procuradurías de defensa de los migrantes.

Además ha hecho un alegato contra la discriminación. “Respeto absoluto a la diversidad sexual, a la libertad y creencias. Nunca se tomarán decisiones que afecten las tradiciones, las costumbres, la cultura y religiones del pueblo”, ha apostillado. También ha prometido respeto a la libertad de expresión. “No habrá censura, no se le va a quitar el programa a ningún comunicador”, ha añadido.

Convencido de su victoria el 1 de julio, López Obrador ha prometido derogar la reforma educativa, abolir los fueros y privilegios y acabar con los lujos, abusos y despilfarros en el Gobierno: “no habrá pensiones millonarias para los expresidentes”.

Así, ha prometido vender el avión presidencial, reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos y que no permitirá el amiguismo, el nepotismo ni el enchufismo y ha asegurado que no vivirá en Los Pinos ni utilizará el Estado Mayor Presidencial.