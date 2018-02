La MUD descarta primarias para las presidenciales de Venezuela: “Será por consenso”

El jefe negociador de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Julio Borges, ha indicado este jueves que el bloque opositor aboga por presentarse a las elecciones presidenciales convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 22 de abril y elegir a su candidato “por consenso”.

Borges ha señalado que uno de los escenarios planteados para poder acudir a los comicios implica que la sociedad civil inscriba a aquellos representantes que considera que deben representar a la MUD en las elecciones.

En este senttido, Luis Florido, diputado opositor y miembro del equipo negociador de la MUD, ha instado a asumir un esfuerzo unitario a pesar de que la oposición no ha decidido oficialmente si participarán en las elecciones dado que consideran que no existen garantías, motivo por el que no firmaron un acuerdo el miércoles con el Gobierno venezolano.

Según ha recogido el diario local El Nacional, la MUD espera incluir en dicho debate a las formaciones Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo.

“Sin unidad, la oposición está muerta”

“No hay tiempo para primarias y el proceso además dejaría fracturas internas. Necesitamos un candidato que goce de la aprobación de todos y que encabece la lucha por unas elecciones con transparencia y observación internacional”, ha expresado uno de los dirigentes del G-4, un grupo integrado por los partidos opositores Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.

Borges, por su parte, ha destacado que existen dos escenarios posibles: “Que los partidos se cierren y la sociedad venezolana diga que no va a ir a las elecciones si no hay garantías o que la sociedad inscriba a una persona que considere debe ser el representante de todos en una especie de lucha antisistema”.

Asimismo, ha alertado de que “sin unidad, la oposición está muerta” y ha insistido en que “divididos los aciertos no significan nada”. “Tenemos que articular a los sectores sociales para crear un frente amplio (…) donde la sociedad se plante y diga que no, que tiene que respetarse la ley, la Constitución y la democracia”, ha afirmado.

La MUD ha anunciado este mismo jueves una gira internacional para denunciar “la grave crisis política y social que atraviesa Venezuela” tras el fracaso del diálogo con el Gobierno.