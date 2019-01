Dos importantes donantes del Brexit creen que Reino Unido no saldrá de la UE

Dos de los principales donantes de la campaña en favor del Brexit creen ahora que el Gobierno de Reino Unido terminará renunciando a su plan de salida de la Unión Europea y el país permanecerá en el bloque comunitario, a escasos días de que la Cámara de los Comunes vote -y previsiblemente tumbe- el Tratado de Retirada.

“Me he rendido completamente. Estoy totalmente desesperado, no creo que vaya a tener lugar el Brexit”, ha declarado a Reuters el millonario Peter Hargreaves, que donó a la campaña a favor de la salida de la UE unos 3,2 millones de libras (más 3,5 millones de euros).

En su opinión, los partidarios de la permanencia en el bloque comunitario “cuentan con que la gente está tan harta que simplemente dirán: ‘a la mierda, nos quedamos'”. “El problema es que cuando algo no pasa durante tanto tiempo, te enfadas menos”, ha argumentado.

El financiero Crispin Odey, que donó más de 870.000 libras a grupos partidarios del Brexit, comparte este pesimismo: “Mi opinión es que (el Brexit) no va a tener lugar”. En este sentido, ha afirmado que no ve posible un acuerdo “con la actual configuración del Parlamento”, que mantiene al Gobierno de Theresa May en la cuerda floja.

Odey ve poco probable que se consume el Brexit e incluso descarta la posibilidad de un segundo referéndum, un extremo que en cambio sí ha apuntado Hargreaves. Este último apuesta por que el Ejecutivo británico primero solicite una prórroga de los actuales plazos, según los cuales Reino Unido saldrá de la UE el 29 de marzo, y luego convoque una nueva consulta.

El Parlamento británico votará el 15 de enero el Tratado de Retirada y, por el momento, no hay garantías de que el texto vaya a salir adelante. Si triunfa el ‘no’, el Gobierno deberá plantear posibles salidas en un plazo de tres días hábiles que expira el 21 de enero, conforme a una enmienda apoyada esta semana por diputados de los dos principales partidos.