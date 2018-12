El parlamentario conservador euroescéptico Steve Baker ha hecho este martes un llamamiento a sus compañeros ‘tories’ para relevar a la primera ministra, Theresa May, mediante una moción de censura por haberse visto abocada a aplazar la votación para respaldar su acuerdo para el Brexit.

“Lo que me gustaría que pasara hoy es que los parlamentarios conservadores del Parlamento se dieran cuenta de que no nos podemos quedar abrumados más tiempo así y me temo que tenemos que enviar las cartas de censura”, ha afirmado Baker, en declaraciones a la radio de la BBC.

Este lunes, May decidió posponer la votación en la que el Parlamento se iba a pronunciar sobre el acuerdo para el Brexit pactado con las autoridades de la Unión Europea tras constatar que no tenía garantías de que saliera ratificado.

“Si no podemos seguir con su acuerdo, me temo que la única forma de cambiar la política es cambiar a la primera ministra y creo que es su deber marcharse”, ha subrayado.